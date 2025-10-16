鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 23:30

白宮官員表示，美國總統川普將於周四 (16 日) 與俄羅斯總統普丁通話，時間點正值烏克蘭總統澤倫斯基周五 (17 日) 預定訪問白宮前夕。川普近期對普丁未停止戰爭、也未與澤倫斯基面對面展開和平談判表達不滿。據悉，澤倫斯基此次訪美將尋求美方提供更先進的武器，以強化防禦能力。

川普、普丁將通話！澤倫斯基白宮行前夕氣氛緊繃(圖：REUTERS/TPG)

Axios 率先披露川普與普丁的通話計畫，外界預料此次對話可能成為俄烏戰爭局勢的新轉折點。

川普擬加大施壓 普丁通話或以「戰斧飛彈」作籌碼

川普近幾周多次暗示，正考慮加大對普丁的外交與經濟壓力，以促使俄羅斯結束戰爭。他推動美國經濟夥伴全面停止購買俄羅斯能源，並放話可能允許烏克蘭獲得長程「戰斧」(Tomahawk) 巡弋飛彈。

這種飛彈是美國最先進的武器之一，若提供給烏克蘭，將使其得以深入打擊俄羅斯境內目標，對戰局構成重大轉折。俄方則警告，若美方採取此舉，將被視為嚴重升級行為。

川普上周末在談及此議題時表示，他可能會在與普丁的通話中直接提及此事。他說：「我可能會說，『如果戰爭無法達成和平，我也許就會把戰斧送過去。』」

除了長程武器之外，澤倫斯基此行也將尋求防空系統與能源援助，以因應俄羅斯冬季前加強轟炸能源與民生設施的策略。分析指出，烏克蘭若能擁有長程反擊能力，將有助於在未來談判中取得更多籌碼。

川普對普丁施壓 仍堅持盟友須先行禁買俄油

白宮表示，澤倫斯基此次訪美將同時會晤美國國會議員與軍方高層，並在川普的鼓勵下與美國能源公司主管會面。

川普去年以「上任首日結束俄烏戰爭」為競選承諾，但即便今年 8 月在阿拉斯加與普丁舉行峰會、並多次通話，至今仍未實現和平目標。

儘管川普多次威脅對俄羅斯祭出更嚴厲制裁，但實際行動有限。他近週將焦點轉向盟友，要求其他國家先全面禁止進口俄羅斯能源，再與美方共同實施新一輪制裁。這一前提使外交進展難度升高。

川普同時要求合作國提高對中國與印度的關稅。由於印度是俄油主要買家之一，川普已將印度商品關稅從 25% 調高至 50%，以懲罰新德里持續購買俄羅斯能源。