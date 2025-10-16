鉅亨網編輯林羿君 2025-10-16 15:30

彭博引述前英國高級官員消息報導，中國國家級駭客行在過去十多年來，系統性且成功地入侵英國政府的機密電腦系統。雖然英國政府強調最敏感資訊未受影響，但消息人士認為中國的行動仍對國家安全構成重大威脅。

英前官員爆料：中國駭客已入侵英國機密系統10多年。(圖:shutterstock)

消息人士透露，中方長期以來持續入侵英國政府伺服器中，「低度」和「中度」等級的機密資料，這些行動至少持續 10 年之久，涉及標註為「官方 - 敏感」還有「機密」的資訊，甚至包括部分儲存在英國政府安全資訊網路中的資料。

消息人士甚至形容中國對英國政府系統的滲透「沒有止境」。

報導稱，其中一起其侵入事件與倫敦一個資料中心有關，該中心儲存部分敏感的政府資訊，後來在保守黨執政期間，被出售給與中國有關聯的實體，因而引發嚴重安全疑慮。當時的內閣部長甚至一度提議「摧毀」這座資料中心，最終才以其他方式確保安全。