〈台積電法說〉A16明年下半年量產 2奈米家族成大規模製程

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-16 17:37

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長魏哲家表示，在 HPC、AI 驅動下，2 奈米需求將在 2026 年快速成長，同時 A16 也將在明年下半年量產，屆時 2 奈米家族將成為台積電大規模且長期的製程。財務長黃仁昭也補充，台積電 2 奈米的獲利結構與同期的 3 奈米相比更好。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

魏哲家說，2 奈米和 A16 技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正在與台積電合作。2 奈米已如期於本季以優異的良率表現進入量產，在智慧型手機、高效能運算 (HPC) 和 AI 應用的推動下，預計 2 奈米在 2026 年將快速成長。

台積電也持續強化技術，推出 N2P 製程技術，作為 N2 家族的延伸，具備更佳的效能及功耗優勢，並計劃於 2026 年下半年量產。同時也推出採用超級電軌 (Super Power Rail，或稱 SPR) 的 A16。