〈台積電法說〉AI需求比先預估更強勁 AI加速器CAGR估優於44-46%

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-16 17:21

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，針對 AI 需求，董事長魏哲家表示，AI 需求比先前看到更強勁，先前預估 AI 加速器近五年的年複合成長率 (CAGR) 達 44-46%，現在看起來略優於該數值。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

魏哲家說，近期 AI 發展有助長期需求，隨著大型語言模型 (LLM) 詞元 (Token) 數量爆炸性增長，顯現 AI 模型採用率正在增加，意味需要更多的運算，並帶動先進半導體需求上升，公司也看到市場對 AI 的需求持續強勁，當中包括來自主權 AI (Sovereign AI) 的需求日益增加。

針對 Tokens 數量呈現指數型成長，但台積電給予的成長數值相對保守，魏哲家說，由於台積電技術持續提升，客戶可透過製程升級支持更多 token 數量的增長，同時客戶的設計也在進步，有助產品效能提升。