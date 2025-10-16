不用飛日本！創博會沉浸式AI展演 重現大阪世博台灣館互動顯示技術

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 19:43

2025 台灣創新技術博覽會（TIE）今 (16) 日於世貿一館盛大揭幕，其中由經濟部產業發展署召集，並與技術司、中企署、能源署及國營司共同主辦的「創新經濟館」，集結 78 家廠商參展、展示 171 件研發技術，其中 2025 大阪世博台灣館的互動顯示技術，也在館內展出，讓民眾在台灣就能親身體驗國際級的科技展演。

由經濟部產業發展署召集，並與技術司、中企署、能源署及國營司共同主辦「創新經濟館」。（圖：經濟部提供）

經濟部次長何晉滄在出席「創新經濟館」開幕典禮時表示，感謝所有參展團隊、法人單位與企業夥伴長期深耕技術研發，讓 AI 不再只是實驗室技術，而能實際應用於產線、人員管理、資安防護等多元場域，提升產業效率與生活品質。他指出，AI 已是產業智慧轉型的核心力量，經濟部正持續推動百工百業 AI 轉型，從創新研發邁向自主實踐，加速產業轉型與經濟升級。

‌



鈺創科技董事長暨執行長盧超群在致詞時，對政府推動 AI 與半導體並行發展的政策深感振奮。他表示這是台灣未來 20 年再創「黃金與鑽石時代」的關鍵方向。他指出 AI 不再只是概念，而是實際融入製造、交通、醫療、教育與日常生活的核心力量，唯有「創新落地」才能展現真正的產業價值。

今年創新經濟館展出經濟部於半導體、智慧機械、次世代通訊、精準健康、能源轉型等五大主題最新研發成果。為了讓參觀者沉浸式體驗 AI 技術與互動，特別打造 5.5 米高、高解析度大型多媒體互動顯示技術。這項互動裝置由技術司展出，採用工研院「大阪世博 (生命劇場)－虛實互動展演技術」，可驅動超過 500 組顯示器與機械手臂，控制誤差低於 20 毫秒，展現精準與高效。日前亦於大阪世博展出，因此民眾不用遠赴大阪，在臺灣就能親身體驗這項技術，見證臺灣科研站上國際舞台。

產發署則展出原見精機的「機器人安全皮膚感測技術」，是台灣唯一專注人機安全的電子皮膚廠商，也是少數與輝達（NVIDIA）共同研發機器人的企業。該技術已與全球前四大工業機器人集團，包括瑞士 ABB、德國 KUKA、日本 FANUC 與安川電機（YASKAWA）合作。產品通過 CE 與 UL 雙重安全驗證，協助佳世達建置全臺首座人機協作認證產線。

中企署則展示新夥伴科技的「AI 網路維運與資安整合系統」，將過去需要分開維運的網管、流量、設備與日誌數據整合在同一平台，透過 AI 進行 24 小時即時監控，將資安事件的處理從幾天縮短到 5 分鐘以內，大幅提升防護效率，目前已獲上千家企業導入，協助企業強化資安韌性與營運穩定。

能源署展出工研院的「冷能需量反應管理系統」，這套系統會依據超商人流、環境和用電大數據，用 AI 讓空調和冷凍櫃省電運轉，每家平均有 5%-10% 的節電效益；且已導入全家等 3 千多家門市，每年可減少相當於 126 座大安森林公園的吸碳量。此外，也運用 AI 讓冷凍櫃提早預冷儲能，在電網用電高峰時段釋冷減少門市用電，可穩定電網。