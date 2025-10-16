〈台積電法說〉亞利桑那廠將導入2奈米以下製程 計畫拿下第二塊地

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-16 17:03

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長魏哲家表示，為因應美國客戶需求，正加速亞利桑那州廠的布局，除了技術升級至 2 奈米級更先進製程，也將購置現有土地旁的第二塊土地，屆時將成為超大晶圓廠 (GIGAFAB) 聚落。

台積電。(鉅亨網資料照)

魏哲家指出，在美國先進客戶以及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，台積電持續加速在亞利桑那州的產能擴充，正取得實質進展，並按計劃順利進行中。

由於客戶對 AI 相關的需求強勁，台積電正準備將台積公司在亞利桑那州的技術加速升級至 N2 和更先進的製程技術，並在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，並為我們提供更多彈性，以應對非常強勁的 AI 相關長期需求。

台積電看好，此次計畫將為公司在亞利桑那州擴展為獨立的超大晶圓廠 (GIGAFAB) 聚落，以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI 和 HPC 相關應用的需求。