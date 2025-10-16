search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台積電法說〉Q4美元營收微減1% 再度上調全年增幅至34-36%

鉅亨網記者魏志豪 新竹


台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，第四季美元營收中位數為 328 億美元，季減約 1%，董事長魏哲家也根據第四季展望，再度上調全年美元營收預估，預估年增率將從接近 30%，提升至 34-36%，符合外界預期。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

展望第四季，台積電預估，第四季營收 322 至 334 億美元，以中位數推算，季減 1%，年增 22%，以美元兌新台幣 30.6 元計算，新台幣營收約 9853 億元至 1 兆 220 億元，季減 0.5% 至季增 3%，毛利率 59-61%，營益率 49-51%，雙率皆低於上季表現。


展望後市，魏哲家說，AI 需求持續強勁，非 AI 需求也有溫和復甦的跡象，而面對未來大環境不確定性，則強調目前客戶行為依舊沒有改變，台積電仍持續專注在先進技術、客戶關係等長期策略上。

值得注意的是，隨著美元兌新台幣匯率趨於穩定，台積電此次匯率也以 30.6 元作為計算基礎，預計第四季營收新台幣中位數將達新台幣 1 兆元，挑戰再締新猷。

文章標籤

台積電財報展望第四季全年

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1485+1.37%
台積電ADR305.49+3.23%
美元/台幣30.637-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
台積電

48.57%

勝率

#波段上揚股

偏強
台積電

48.57%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
台積電

48.57%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台積電

48.57%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
台積電

48.57%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty