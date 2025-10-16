〈台積電法說〉Q4美元營收微減1% 再度上調全年增幅至34-36%

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-16 14:38

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，第四季美元營收中位數為 328 億美元，季減約 1%，董事長魏哲家也根據第四季展望，再度上調全年美元營收預估，預估年增率將從接近 30%，提升至 34-36%，符合外界預期。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

展望第四季，台積電預估，第四季營收 322 至 334 億美元，以中位數推算，季減 1%，年增 22%，以美元兌新台幣 30.6 元計算，新台幣營收約 9853 億元至 1 兆 220 億元，季減 0.5% 至季增 3%，毛利率 59-61%，營益率 49-51%，雙率皆低於上季表現。

展望後市，魏哲家說，AI 需求持續強勁，非 AI 需求也有溫和復甦的跡象，而面對未來大環境不確定性，則強調目前客戶行為依舊沒有改變，台積電仍持續專注在先進技術、客戶關係等長期策略上。