〈台積電法說〉今年資本支出400至420億美元 未來幾年不會顯著下滑

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-16 15:56

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，公司預估，今年資本支出約落在 400-420 億美元，相較先前的 380-420 億美元，提高低標的水準，並預估未來幾年在 AI 需求驅動下，資本支出不會有大幅下滑。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電原先預估今年資本支出 380 至 420 億美元，財務長黃仁昭則表示，今年資本支出範圍收斂至 400 至 420 億美元，其中，70% 用於先進製程，10-20% 用於特殊製程，10-20% 用於先進封裝、測試、光罩和其他。

黃仁昭補充，台積電資本支出向來是根據未來幾年的業務機會，依據現有客戶需求，預估未來幾年資本支出不會有大幅度下降，將會持續投資以支持客戶成長，也強調 AI 需求現階段仍相當強勁。

魏哲家說，台積電作為 AI 應用的關鍵驅動者，最大責任是備妥最先進的技術和必要的產能，以支持客戶的成長，為應對長期市場需求的結構性增長，公司採用嚴謹而周密的產能規劃系統。對外，台積電與客戶以及客戶的客戶密切合作，以規劃我們的產能。