美股破除 9 月下跌魔咒！標普 500 指數截至 9 月底已累計上漲近 14%，其中 9 月單月勁揚 3.5%，寫下罕見的強勢九月行情。歷史經驗亦顯示，若標普 500 在前三季呈現上漲，第四季續漲機率偏高。隨著年底作帳行情與財報利多蓄勢待發，投資人可持續關注後市動能。

美股「最美好時節」來臨！標普500創高，AI與降息點火年底行情 (圖:由業者提供)

九月逆勢走強，第四季進入股市「最美好時節」

9 月向來是美股表現最疲弱的月份，今年卻逆勢收高。標普 500 指數 9 月上漲 3.5%，為 2010 年以來首次單月漲幅超過 3%，不僅打破過去 10 年 9 月平均下跌約 2% 的慣性，更在期間多次改寫歷史新高，顯示美股強勢程度。部分分析師認為這是第四季持續走強的前兆，而 10 月首週美股延續漲勢，也為年底行情開出好彩頭。

根據 Bespoke Investment Group 統計，自 1928 年以來，標普 500 指數各季度平均漲幅為 2.1%，其中以第四季表現最為亮眼，平均上漲 2.9%。尤其當標普 500 在前三季呈現上漲時，第四季往往更為強勢，平均漲幅可達 4.4%，上漲機率高達 83.1%。

美銀也指出，第四季向來是股市表現最強的季度，堪稱美股「最美好時節」。歷史經驗顯示，10 月多為盤整期，11 月動能轉強，12 月則因聖誕行情（Santa Rally）帶動漲勢最為明顯。從產業來看，科技股為最大贏家，平均漲幅達 6.64%；非必需消費、金融、工業與原物料等類股通常也優於大盤。

美股劍指 7,000 點 三大利多助攻年底行情

美股強勢上攻，多家華爾街投行紛紛上調標普 500 指數目標價，預估指數有望挑戰 7,000 點大關。法人指出，推升行情的主力來自三大面向：

一、傳統旺季來臨 消費熱潮點燃買氣

隨著感恩節、聖誕節等年終假期臨近，消費旺季啟動，零售與旅遊支出熱絡推升市場氣氛。部分投資人將年終獎金投入股市，也增添買盤動能。同時企業財報旺季可望釋出正面訊號，市場氛圍持續偏多。

二、AI 熱潮續燒 科技股領軍美股可望再創高

AI 題材仍是推動美股多頭的核心動能，法人指出，這波長達三年的牛市行情，核心支撐正來自 AI 資本支出熱潮，隨著科技巨頭持續擴張 AI 基礎建設，算力與伺服器供應鏈依舊是資金追逐焦點。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，當前 AI 支出仍以美國大型科技公司為主，今年資本支出總額預估達 3,500 億美元。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 進一步表示，OpenAI 規劃投入逾 1 兆美元打造 AI 基礎設施，此舉勢必掀起雲端巨頭間的投資競賽，並推升整體 AI 運算與網路市場規模，預料到 2030 年將突破 2 兆美元大關。

在 AI 浪潮推動下，即使科技股已站上歷史高位，外資仍普遍看好後市。以輝達（NVIDIA）為例，Ben Reitzes 預估，到 2030 年輝達有望拿下超過 40%、約 8,000 億美元的 AI 基礎設施市場。他指出，隨著 AI 需求強勁、科技巨頭掀起資本支出競賽，輝達的成長動能仍相當可觀，股價預期尚有約 45% 的上漲空間。

隨著 OpenAI、微軟、Google 與亞馬遜積極擴大 AI 基礎建設，市場普遍預期 AI 將成為第四季最強催化劑。

三、降息循環展開 提振風險資產

美國聯準會（Fed）9 月如預期降息 1 碼，並暗示 10 月與 12 月仍有進一步空間。根據 CME FedWatch 工具 (截至 10/15)，市場預估 10 月及 12 月各再降息一碼的機率均超過九成。

高盛指出，Fed 態度轉向鴿派、財政政策持續寬鬆，加上美國經濟展現強勁韌性，整體環境對風險資產更加有利，因此將未來三個月的股票投資評等上調至「加碼」，看好美股後市表現。

至於美股估值是否過高？摩根士丹利策略師 Mike Wilson 認為，目前大型股的自由現金流收益率約為 2000 年的三倍，若考量企業當前更高的獲利能力，現階段的本益比甚至較 2000 年水準低約四成，顯示目前估值仍屬合理，並未出現泡沫化跡象。

不過，高盛也提醒投資人，年底前仍須提防三頭「熊」來攪局。第一是成長衝擊，包括失業率上升或 AI 成長不如預期，可能拖累經濟動能；第二是利率衝擊，若 Fed 未如預期持續降息，將對估值與風險資產造成壓力；第三則是美元熊市，若美元貶值約 10%，恐削弱外資對美國資產的吸引力，導致資金撤離。

投資人提前布局 善用美股交易優惠

綜合來看，法人認為，只要美國經濟未陷入衰退，股市仍具備強勁支撐力道。投資人可把握盤勢回檔時機，分批布局科技、能源及大型權值股，為年底行情預作佈局。