鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 20:03

‌



區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. (OWLS-US)，即奧丁丁集團（OwlTing Group）的營運主體，今（16）日獲准在美國納斯達克全球市場以直接掛牌上市（Direct Listing）方式交易，為亞洲首家。根據公司公告，OBOOK 的 A 類普通股預計將於紐約時間 2025 年 10 月 16 日正式開始交易，並將於當日盤前舉行敲響納斯達克開市鐘儀式，慶祝這一重要的里程碑。

亞洲首家金融科技OBOOK直接掛牌Nasdaq 奧丁丁集團今敲響開市鐘。（圖: shutterstock)

奧丁丁的上市行動不僅是公司發展的重大飛躍，更凸顯了其在區塊鏈現實應用領域的領導地位。從早期深耕的食品溯源、旅宿和電商版圖，到近年來以合規為優先的「奧丁丁支付（OwlPay）」全球穩定幣支付服務發展，公司展現了其技術落地與商業化部署的卓越能力。

‌



根據公開資訊，奧丁丁將成為亞洲首家在納斯達克以直接掛牌上市並透過 A 類普通股交易的金融科技公司。此舉不僅確立了奧丁丁在亞洲市場的開路先鋒地位，同時也強化了其在全球穩定幣產業格局中的競爭力。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示：「在納斯達克掛牌上市對奧丁丁而言，是一個具有里程碑意義的成就。從率先將區塊鏈技術應用於食品溯源和旅宿產業，到將奧丁丁支付擴展為一個值得信賴的企業級穩定幣支付平台，我們始終堅持合規優先的理念，致力於滿足現實世界的需求。」

王俊凱補充道，公司的直接掛牌上市不僅反映了其披荊斬棘後的戰果，更為公司開啟了新的篇章。未來，奧丁丁將繼續打造備受監管、可擴展的穩定幣基礎架構，支援全球企業的營運，並運用區塊鏈技術為企業提供更可靠且透明的資料管理方案，重塑全球企業與消費者的跨境資金流動。

奧丁丁集團財務長林瑋莉（Winnie Lin）表示，公司直接掛牌上市體現了對財務紀律和透明度的承諾，這是奧丁丁集團企業精神和成功的關鍵所在。作為一家上市公司，公司將繼續投資創新研發，拓展國際業務版圖，並強化合規優先的營運模式。