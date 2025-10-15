鉅亨網編譯段智恆 2025-10-15 03:00

根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (14 日) 報導，在美國川普政府持續加強關稅措施的背景下，全球物流產業正掀起一波以人工智慧 (AI) 為核心的技術競賽。美國貨運代理商 Flexport 宣布推出多項 AI 工具，協助進口商在變動快速的貿易政策中降低關稅成本並提升合規效率。

報關也靠AI！Flexport分析關稅錯誤助企業降成本

AI 助力應對關稅複雜化

Flexport 執行長暨創辦人彼得森 (Ryan Petersen) 表示：「現在要計算關稅變得極為複雜，我們從許多客戶那裡聽到強烈需求，希望有更好的工具協助計算與申報。」

這家總部位於舊金山的物流科技公司，推出的 AI 產品可自動分析報關資料，找出潛在錯誤與合規風險，並提出未來可節省關稅的建議。Flexport 指出，該公司報關代理 (Customs Brokerage) 業務今年的毛利較 2024 年翻倍，預期明年成長速度還會進一步加快。

報關代理是物流業中成長最快的細分領域之一，主要服務包括評估關稅、填報進出口文件與法規遵循。隨著川普政府針對多國商品祭出關稅措施，從鋼鐵、鋁材到藥品、木材與廚具等項目皆受影響，進口商承擔的合規壓力與財務負擔明顯上升。

彼得森指出，進口商如今不僅需釐清產品組件的來源國與比例，還得考量出貨與抵港日期等因素，這些都可能影響適用的關稅稅率。

物流科技競賽升溫

面對瞬息萬變的貿易環境，各大供應鏈科技公司正紛紛導入 AI 輔助決策。Salesforce(CRM-US) 開發的 AI 代理可協助報關專員分析商品分類變動對關稅的影響；供應鏈數據公司 Altana 則提供企業「數位孿生」技術與 AI 情境模擬工具，用以預測不同關稅政策下的供應鏈影響。

Flexport 此次推出的 AI 產品包括：

一套針對新客戶的 AI 審查工具，能回溯分析過去報關紀錄、標記潛在審計風險並找出節稅空間；

升級版「關稅模擬器」(Tariff Simulator)，可即時估算不同政策下的關稅成本；

新的 AI 監控系統，可在報關表單處理過程中自動偵測合規問題。

彼得森舉例說，有客戶過去竟將印有馬圖案的 T 恤歸入「活馬」關稅代碼下申報，顯示 AI 在報關審查中能大幅降低人為錯誤。

此外，Flexport 也推出新的 AI 工具，協助零售商與製造商比較運費報價，並避免因延遲提領或歸還貨櫃而遭罰。