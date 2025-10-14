鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-14 19:20

‌



美國總統川普對進口木材、家具及廚櫃徵收的新關稅，於周二 (14 日) 正式生效。此舉預計將推高建築與房屋翻新成本，並為本已充滿挑戰的美國房地產市場帶來額外壓力。

川普木材家具新關稅生效 恐推高住房成本並衝擊北美貿易(圖:shutterstock)

關稅細節與未來升幅

‌



白宮表示，這些關稅是川普重返總統職位後，為提振美國產業、保護國家安全而擴大實施的一系列部門特定關稅中的最新舉措。

此次最新一波關稅的具體稅率如下：

1. 軟木木材與板材：新增 10% 的關稅。

2. 特定布藝家具、廚櫃與浴室洗手台：初始稅率設定為 25%，已於紐約時間周二凌晨 12 點 01 分生效。

值得注意的是，多數木材和家具關稅將在明年進一步大幅提高。自 2026 年 1 月 1 日起，進口布藝木製品的關稅稅率將上升至 30%，而廚櫃和洗手台的關稅稅率則將達到 50%。

國家安全名義下的爭議

川普總統聲稱，木材和家具關稅將有助於「強化供應鏈、提升產業韌性、創造高品質就業崗位，並提高木製品國內產能利用率」。他發布公告表示，商務部長發現「木製品用於戰爭部隊的關鍵職能」，但美國木材生產「仍未充分發展」，使國家依賴進口。

這些關稅是依據《貿易擴張法》第 232 條的獨立授權實施，該條款允許總統以國家安全名義徵收關稅。

然而，美國全國房屋建築商協會 (NAHB) 主席 Buddy Hughes 警告，此舉將「為本已充滿挑戰的房市創造額外的逆風」，因為這進一步推高了建築和裝修成本。Hughes 批評：「在『國家安全』藉口下實施這些關稅，忽略了住房對所有美國人物理和經濟安全的重要性。」

經濟學家 Stephen Brown 表示，由於美國 30% 的木材依賴進口，10% 的關稅可能使建造一棟普通房屋的成本增加 2,200 美元。近年來，美國房屋銷售一直不景氣，主因是高抵押貸款利率和有限的庫存推高了買家的成本。

主要貿易夥伴受衝擊

此次關稅預計將衝擊加拿大、越南、中國和墨西哥等主要供應國。

加拿大是美國最大的木材供應國，將受到最直接的影響。新增的 10% 木材關稅，疊加在該國已面臨的反傾銷和反補貼稅上。由於美國最近將這些稅率翻倍至 35%，川普的最新行動使加拿大木材面臨的總關稅達到 45%。

不列顛哥倫比亞省木材貿易委員會 (BC Lumber Trade Council) 表示，這些新關稅是「具誤導性且不必要的」，並警告這將「給北美市場帶來不必要的壓力，威脅兩國邊境的工作崗位」。

在家具進口方面，中國、越南和墨西哥占美國家具進口的大部分。Brown 預計，越南可能面臨最大的衝擊，因為家具占其對美出口的 10%。相較之下，家具占中國對美出口的 4%，墨西哥則為 2.5%。