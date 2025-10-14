鉅亨網編譯段智恆 2025-10-14 01:00

雲端火爆卻不賺錢？甲骨文AI大會成焦點(圖：REUTERS/TPG)

市場看好同時隱憂浮現 獲利空間成焦點

這場盛會登場之際，市場也對甲骨文的獲利模式產生疑慮。上周《The Information》報導指出，甲骨文雲端業務的毛利率低於華爾街預期，引發股價單日重挫逾 7%，雖隨後迅速反彈，但對其長期獲利能力的擔憂仍在。

Prudential Advisors 高級合夥人 Mark Martiak 表示：「部分投資人對毛利率和成長目標抱持疑慮，尤其是若像與 OpenAI 這樣的超大型合作案未能帶來穩定收益，現有估值可能顯得過高。」

甲骨文聯合執行長 Mike Sicilia 與創辦人暨技術長艾里森 Larry Ellison 將於周二 (14 日) 發表主題演講，周四 (16 日) 則預計召開投資人說明會，公布最新財務目標。Mizuho 證券分析師 Siti Panigrahi 指出，本次大會將是「釐清市場疑慮的重大契機」，預期公司將針對毛利與成長預期提供更多細節。

雲端營收強勁 但支出與估值引發泡沫疑慮

根據《彭博》匯整數據，甲骨文預期本會計年度營收將年增 17%，遠高於前一年度的 8%，但毛利率恐下滑逾 2 個百分點至 68.4%，較 2021 會計年度逾 80% 的水準明顯下降。分析師指出，雲端基礎建設投資成本龐大，可能拖累短期自由現金流。

預估到 2026 會計年度，甲骨文資本支出將達 354 億美元，年增 67%，自由現金流可能出現近百億美元赤字，為 1990 年以來首次連續兩年轉負。儘管如此，公司與 OpenAI 於 9 月簽署的雲端合作協議，被市場視為高達 3,000 億美元、為期五年的重大利多，推動股價單日大漲 36%。

目前甲骨文本益比接近預估獲利的 42 倍，為 10 年平均值的兩倍以上，也高於「美股七雄」(Magnificent Seven)中除特斯拉 (TSLA-US) 外的所有成員。部分分析師警告，若 AI 題材降溫或成長放緩，估值恐面臨修正壓力。

AI 熱潮支撐高估值 市場觀望是否續航