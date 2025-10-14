鉅亨網編譯段智恆 2025-10-14 01:30

‌



《CNBC》周一 (13 日) 報導，美國總統川普預計於本周五 (17 日) 在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面，成為雙方三個月內第二次正式會晤。另據《NBC 新聞》報導，這次安排是在兩人周末通話兩次後敲定，雙方討論了美國可能批准向烏克蘭轉讓「戰斧」(Tomahawk)巡弋飛彈的方案。

川普本周五會晤澤倫斯基 考慮升級軍援對抗俄羅斯(圖：REUTERS/TPG)

川普周一表示，他正在考慮將戰斧飛彈提供給烏克蘭，作為「對俄羅斯的新一階段施壓」，藉此迫使莫斯科結束戰爭。川普說，這將是美國對俄政策「新而重要的一步」，目的在於「加速和平」。

‌



澤倫斯基上一次造訪白宮是在 8 月，當時川普剛結束與俄羅斯總統普丁於阿拉斯加舉行的會談。美方官員指出，這次會談將聚焦於烏克蘭的防禦需求與戰後重建規劃。

戰斧飛彈屬亞音速遠程巡弋武器，射程可達 1,000 英里 (約 1,600 公里)，若獲美方批准，將顯著提升烏克蘭對俄軍的反擊能力。根據《路透》上周報導，克里姆林宮發言人表示，俄方正密切關注美烏可能達成的武器供應協議細節，並強調任何飛彈轉讓都將被視為「直接挑釁」。