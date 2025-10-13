華勝-KY車用新品打入美系新能源車供應鏈 樂觀看Q4

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 10:33

‌



車用零組件廠華勝 - KY(2248-TW) 今 (13) 日指出，中國汽車行業迎來傳統金九銀十消費旺季，市場需求正持續釋放，而新研發的智慧型閱讀燈和車內投影燈組產品更取得重大突破，不僅成功拿下中國內地多家主流車企的訂單，更順利打入美國新能源汽車的供應鏈體系，預計第四季開始交貨，挹注新營收動能。

華勝-KY車用新品打入美系新能源車供應鏈。(鉅亨網資料照)

華勝說明，新能源汽車客戶新車型集中上市，對相關配套產品的需求大幅提升，尤其新研發的智慧型閱讀燈、車內投影燈組產品在市場拓展上取得重大突破，順利打入美國新能源汽車廠商的供應鏈體系，為開拓海外高端市場邁出關鍵一步。​

‌



面對美國關稅政策帶來的影響，華勝說明，先透過擴充泰國工廠產能因應，而泰國新工廠已於今年動工，預計明年第二季末可實現投產，估屆時可貢獻人民幣 5 億元的產能。

此外，華勝也積極與美國客戶就關稅補貼展開溝通協商，目前已成功爭取到多數客戶的支持。