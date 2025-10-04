〈熱門股〉智伸科車用業務外布局AI有成 周漲逾1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-04 09:25

‌



智伸科車用業務外布局AI有成 周漲逾1成。(圖：智伸科提供)

智伸科說明，非汽車產業事業部的營運占比已達 46.78%，而據研究機構 Trend Force 的最新調查，預估今年 AI server 的出貨量將年增逾 20%，市場規模放大，有助帶動相關產業鏈良好的業務發展空間。

‌



智伸科看好，隨著加速器和高階 GPU 帶來的需求強度持續攀升，全球資料中心正加速導入更高一體化的次世代散熱架構，對散熱件的「耐壓、氣密、快拆」要求同步提高，有助旗下 AI 伺服器關鍵零組件的設計技術持續升級、出貨同步放量，創造良好的訂單能見度。

為因應 AI 伺服器的熱絡需求，智伸科正積極擴充越南產能。