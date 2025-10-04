〈熱門股〉智伸科車用業務外布局AI有成 周漲逾1成
鉅亨網記者王莞甯 台北
智伸科 (4551-TW) 積極打入半導體領域，本周股價反彈 10.94%，在傳統車用族群中表現相對強勢，周線翻紅，主要是因其旗下非汽車產業事業部的平均毛利率優於整體水準，有助挹注營運和獲利表現。
智伸科說明，非汽車產業事業部的營運占比已達 46.78%，而據研究機構 Trend Force 的最新調查，預估今年 AI server 的出貨量將年增逾 20%，市場規模放大，有助帶動相關產業鏈良好的業務發展空間。
智伸科看好，隨著加速器和高階 GPU 帶來的需求強度持續攀升，全球資料中心正加速導入更高一體化的次世代散熱架構，對散熱件的「耐壓、氣密、快拆」要求同步提高，有助旗下 AI 伺服器關鍵零組件的設計技術持續升級、出貨同步放量，創造良好的訂單能見度。
為因應 AI 伺服器的熱絡需求，智伸科正積極擴充越南產能。
此外，智伸科在醫療領域也有斬獲，受惠於全球微創手術與 AI 智慧醫療的快速發展，骨科植入、微創手術和內視鏡設備的關鍵零組件等，出貨穩步增加，成為另一穩健的營運來源。
