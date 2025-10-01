東南亞車市大洗牌！PwC：日系車統治40年時代被中國電動車終結

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-01 09:40

‌



中國電動車的強勢崛起，正以前所未有的速度衝擊日本車廠在東南亞深耕數十年的市場主導地位，因普華永道 (PwC，台譯資誠) 最新數據顯示，今年上半年東南亞六大主要市場中，豐田等日系車廠市佔率已從 2010 年代平均 77% 的高點滑落至 62%，中國車廠市佔率則從幾乎為零躍升至超過 5%，在年銷量約 330 萬輛的東南亞車市中撕開缺口。

東南亞車市大洗牌！PwC：日本在東南亞「無可匹敵時代」被中國電動車終結（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》報導，這一趨勢不僅重塑區域汽車產業格局，更預示著中國電動車可能在更多海外市場複製成功。

‌



普華永道馬來西亞合夥人 Patrick Ziechmann 直言：「中國電動車製造商的進入，預示著日本在東南亞『無可匹敵時代』的終結。」

曾任日產泰國分公司總裁的 Ramesh Narasimhan 觀察到，中國車廠憑藉靈活的價格策略快速搶佔市場，這一趨勢在東南亞各國普遍蔓延。以東南亞最大車市印尼為例，儘管整體車市因經濟壓力下滑，中國汽車銷量卻呈指數級增長。今年前 8 月豐田在印尼銷量年減 12% 至 16.1 萬輛，比亞迪銷量卻暴漲三倍至近 1.9 萬輛。

印尼政府針對電動車的激勵政策如免進口稅）雖助力中國車廠擴張，但部分優惠將於明年到期，未來必須在當地生產才能獲補貼。目前印尼已有 15 個中國汽車品牌，短期內料將再新增 5 個，其中至少 3 家中國車廠已設廠，其餘則透過在地合作組裝。

新加坡市場的變化更為劇烈。今年上半年，比亞迪憑藉電動車優勢取代豐田，登頂星國銷量冠軍，2023 年豐田還佔據新加坡 25% 的市場份額。

新加坡政府大力推動充電設施建設，加上中國電動車品牌大舉進駐，加速消費者轉向電動車。

在新加坡銷售日系車的業者 Adam Mirza 坦言：「日系品牌似乎已接受，在電動車領域他們難以與中國競爭。」

中國車廠的領先優勢不僅在價格。印尼汽車工業協會副主席 Jongkie Sugiarto 分析指出，中國車輛軟體技術領先，而日系傳統升級緩慢，這為中國車廠創造機會。比亞迪今年 8 月銷往新加坡的電動車，搭載語音指令、旋轉觸控螢幕等智能功能，維護成本低廉，吸引大量消費者。

日本車廠在泰國的陣地也在萎縮。Subaru 去年關閉當地工廠，鈴木打算今年底停產，而比亞迪上月已從泰國工廠向歐洲出口首批車輛。

比亞迪亞太銷售總經理劉學亮說：「消費者會決定誰是贏家。」

標普全球移動出行預估，2032 年中國車廠在泰國市佔率將達 20%。

根據中國汽車工業協會數據，今年前 8 月中國汽車出口 429.2 萬輛，年增率 13.7%，其中電動車出口 153.2 萬輛，暴漲 87.3%。