電動車稅收抵免結束！福特執行長預言美國EV銷量將腰斬

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-01 02:05

綜合外媒周二 (30 日) 報導，福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 警告，隨著川普政府取消聯邦電動車稅收抵免，電動車需求將大幅萎縮。他預測稅收抵免周三結束後，美國電動車銷量可能腰斬，市占率從本月有望創下新紀錄的 10% 至 12% 跌至僅 5%。

福特執行長Farley預測美國電動車市場將大幅萎縮。(圖:Shutterstock)

Farley 周二在底特律舉行的福特「Ford Pro Accelerate」活動中表示，若電動車銷量從本月約 10% 至 12% 的市占率跌至抵免計畫結束後的 5%，他「不會驚訝」。

「我認為這將是一個充滿活力的產業，但規模會更小，遠小於我們的預期，特別是在汽車碳排法規變化，加上 7500 美元消費者抵免取消之後，」他表示，一個月後結果就會揭曉。

混合動力車更受歡迎

Farley 表示，汽車業發現混合動力車比純電動車更受消費者青睞。他透露，福特電動車部門 Model e 每天都在密切觀察電動車市場需求變化。

福特目前在美國銷售多款純電動車，包括售價超過 9 萬美元（約台幣 290 萬元）的 F-150 Lightning 電動皮卡，以及 Mustang Mach-E 電動休旅車。

新政策帶來挑戰

高達 7500 美元的聯邦電動車抵免即將結束，這是川普政府《大而美法案》的一部分，該法案取消了舊的優惠措施，但為購買美國組裝車輛提供一些福利，無論是否為電動車。

「客戶對 7.5 萬美元的電動車不感興趣。他們覺得有趣，車子很快、很有效率，不用去加油站，但太昂貴了，」Farley 說。

由於聯邦稅收抵免即將在本周三結束，車廠和消費者都把握最後機會。許多車廠為了清理庫存，在原有補貼基礎上再加碼折扣；消費者也提前購車計畫，搶在優惠取消前出手。

這波搶購潮推升電動車銷量快速增長。Cox Automotive 預測第三季電動車銷量將達 41 萬輛，年增 21%，創下美國單季最高紀錄，市占率也達到破紀錄的 10%。

Cox 和其他業界分析師認為，這種「搶搭末班車」效應是推動第三季銷量激增的主因。

車廠被迫調整策略

福特電動車部門 Model e 在第二季虧損約 13 億美元，公司預測今年電動車業務虧損可能高達 55 億美元。

Farley 表示，聯邦政策變化意味汽車業包括福特在內都必須調整，公司將必須想辦法處理電池工廠和電動車產能。