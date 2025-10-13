〈焦點股〉森崴能源9月營收亮眼、能源週股價暖身 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
森崴能源 (6806-TW)9 月營收 59.44 億元，年月雙成長，且年增超過 5 倍，加上能源週將於 10 月 29 至 31 日登場，森崴能源今 (13) 日無懼大盤下挫，股價先行暖身，亮燈漲停鎖住 60.6 元。
森崴能源早盤以 57 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 60.6 元，站回月線，截至午盤，成交量超過 6000 張，排隊委買單則近 1000 張。三大法人上周 3 個交易日連續買超森崴能源，合計買超 407 張。
森崴能源 9 月營收 59.44 億元，月增 2.81 倍，年增 5.25 倍；第三季營收 89.16 億元，季增 30.81%，年增 1.67 倍；累計今年前三季營收 214.27 億元，年增 1.16 倍。
不過先前森崴能源旗下子公司富崴能源在台電離岸風電二期工程中，墊款近 200 億元，雖追加款項已與台電進入爭議協商程序，且已在 9 月進行第二次調解，不過因未定案，森崴能源先認列損失，上半年稅後虧損 44.37 億元。
除森崴能源今天漲勢凌厲，旗下富威電力 (6994-TW) 也大漲逾半根停板。富威電力 9 月營收同樣表現亮眼，9 月營收 3.4 億元，月增 64.31%，年增 1.44 倍；第三季營收 6.69 億元，季增 51.7%，年增 70.66%；累計今年前三季營收 15.29 億元，年增 21%。
