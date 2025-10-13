〈焦點股〉森崴能源9月營收亮眼、能源週股價暖身 亮燈漲停

森崴能源 ( 6806-TW )9 月營收 59.44 億元，年月雙成長，且年增超過 5 倍，加上能源週將於 10 月 29 至 31 日登場，森崴能源今 (13) 日無懼大盤下挫，股價先行暖身，亮燈漲停鎖住 60.6 元。

‌



不過先前森崴能源旗下子公司富崴能源在台電離岸風電二期工程中，墊款近 200 億元，雖追加款項已與台電進入爭議協商程序，且已在 9 月進行第二次調解，不過因未定案，森崴能源先認列損失，上半年稅後虧損 44.37 億元。