2025-10-11

美國前總統川普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。

川普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河 (圖：shutterstock)

川普在社群平台貼文中指控，中國藉由掌控稀土金屬市場「挾持全世界」。

稍早，北京宣布外國企業若出口產品中稀土元素占總價值 0.1% 以上，或使用中國稀土技術製造，必須取得中國政府許可，被視為進一步收緊對戰略資源的掌控。

川普週五盤後正式宣布，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

阿里巴巴 (BABA-US) 與百度 (BIDU-US) 週五均暴跌超 8%，京東 (JD-US) 下跌 6.6%，拼多多 (PDD-US) 下跌 5.2%。中概股 ADR 盤後慘跌不止。

追蹤主要在美上市中國企業的「iShares MSCI 中國 ETF」(MCHI-US) 同步下跌 5.2%。

市場人士指出，這波拋售反映投資人對美中緊張關係升溫的再度擔憂。近年兩國在貿易、科技與國安等議題上衝突頻仍，導致市場對未來雙邊經貿往來前景感到不安。

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 表示：「週五的市場走勢再次顯示情緒與不確定性對行情的影響，目前仍難以確定川普的言論是否將引爆新一輪美中貿易衝突，或只是談判策略的一部分，但投資人顯然會觀望。」

儘管週五出現劇烈回檔，中概股今年以來仍維持強勁反彈，受中國經濟穩定跡象與投資信心回升支撐。「iShares MSCI 中國 ETF」即使在本週下跌後，年內漲幅仍高達 32%。不過，該指數預計自 4 月以來首次出現單月下跌。