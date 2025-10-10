鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 23:00

《彭博》周五 (10 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 上海工廠 9 月出貨量達 9 萬 812 輛，較去年同期成長 2.8%，為今年屢次下滑趨勢帶來喘息。根據中國乘用車協會初步數據，雖然數據未區分出口與內銷，但多數車輛預料將交付中國消費者。由於今年前九個月中有七個月出貨量呈現年減，這次反彈被視為對中國市場需求的提振訊號。

特斯拉上海出貨9月回升 中國市場需求回暖跡象浮現

強勁的 9 月表現也推升特斯拉第三季繳出亮眼成績。該公司上周公布，全球交車量創下歷史新高，部分原因是美國消費者趕在 9 月底聯邦電動車購車抵稅優惠到期前積極下單。

不過，特斯拉能否延續在美國的熱銷仍待觀察。相比之下，中國市場的數據顯示，第四季有望維持穩健需求。10 月初的「黃金周」長假被視為觀察全年消費動能的重要指標，而特斯拉也在此時推出六人座版 Model Y，以吸引更多家庭型買家。

中國新能源車市場整體仍維持高成長。乘用車協會數據顯示，9 月新能源車 (純電與插電式混合動力) 銷售總量約 150 萬輛，年增 22%。然而，在價格戰壓力下，中國監管機構已多次呼籲車廠停止「不合理降價」，並要求加快對供應商與經銷商的付款，以避免產業鏈受損。

長期的價格競爭讓小型車廠面臨經營壓力，也壓縮了整體利潤空間，引發品質疑慮。中國當局警告，若持續惡性競爭，將不利於產業長遠發展。