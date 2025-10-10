特斯拉上海出貨9月回升 中國市場需求回暖跡象浮現
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周五 (10 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 上海工廠 9 月出貨量達 9 萬 812 輛，較去年同期成長 2.8%，為今年屢次下滑趨勢帶來喘息。根據中國乘用車協會初步數據，雖然數據未區分出口與內銷，但多數車輛預料將交付中國消費者。由於今年前九個月中有七個月出貨量呈現年減，這次反彈被視為對中國市場需求的提振訊號。
強勁的 9 月表現也推升特斯拉第三季繳出亮眼成績。該公司上周公布，全球交車量創下歷史新高，部分原因是美國消費者趕在 9 月底聯邦電動車購車抵稅優惠到期前積極下單。
不過，特斯拉能否延續在美國的熱銷仍待觀察。相比之下，中國市場的數據顯示，第四季有望維持穩健需求。10 月初的「黃金周」長假被視為觀察全年消費動能的重要指標，而特斯拉也在此時推出六人座版 Model Y，以吸引更多家庭型買家。
與此同時，中國銷量最大的汽車品牌比亞迪 (01211-HK)9 月銷售出現一年半以來首次下滑，第三季交車量也較去年同期減少 1.3%，為 2020 年以來首見季減。不過，比亞迪在純電動車市場上已連續四個季度超越特斯拉，仍穩居龍頭地位。
中國新能源車市場整體仍維持高成長。乘用車協會數據顯示，9 月新能源車 (純電與插電式混合動力) 銷售總量約 150 萬輛，年增 22%。然而，在價格戰壓力下，中國監管機構已多次呼籲車廠停止「不合理降價」，並要求加快對供應商與經銷商的付款，以避免產業鏈受損。
長期的價格競爭讓小型車廠面臨經營壓力，也壓縮了整體利潤空間，引發品質疑慮。中國當局警告，若持續惡性競爭，將不利於產業長遠發展。
在中國經濟成長放緩、消費者信心疲弱之際，車廠今年的銷售目標挑戰更大。雖然 9 月數據為特斯拉注入一劑強心針，但全年能否維持成長，仍取決於年底旺季需求與監管政策成效。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人持續買進並靜待消費者信心數據
- 以牙還牙！中國港口收費反擊美國 航運與消費成本恐升高
- 高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
- Fed主席熱門人選華勒：支持繼續降息但需謹慎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇