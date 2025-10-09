鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 17:30

‌



全球避險情緒持續升溫，貴金屬市場正經歷罕見的集體「沸騰」，國際金價近日突破每盎司 4000 美元歷史大關，今年累計上漲 54%，白銀更以逾 67% 的漲幅領跑，逼近每盎司 50 美元大關，鈀金周三 (8 日) 更飆漲近 10%，創 2023 年 5 月以來最大漲幅。這場由多重風險引發的貴金屬牛市，正朝著更深更廣的方向蔓延。

貴金屬漲瘋了！地緣衝突+通膨+弱勢美元激發避險需求 黃金漲破4000 白銀直逼50 鈀金補漲10%（圖：Shutterstock）

‌



法國巴黎銀行分析師 David Wilson 說：「若擔憂美國經濟與債務前景，投資人還會選擇美債嗎？答案是否定的。恐慌情緒下，個人與機構加速湧入黃金。」

與此同時，全球央行持續大規模購金提供長期支撐力量。顧問公司 Metals Focus 數據顯示，2022 年以來各國央行每年平均購入黃金超過 1000 噸，今年預計達 900 噸，是 2016-2021 年平均水準的兩倍。

高盛日前已將 2026 年底金價預測上調至每盎司 4900 美元，SP Angel 分析師更稱此輪漲勢為「一代人一遇」。

白銀則因工業屬性與投資雙輪驅動，表現超越黃金，周三漲破每盎司 49 美元創歷史新高，年內漲幅 67.55%，較黃金高出 13 個百分點。一方面，太陽能板、AI 半導體等新興產業推高工業需求，另一方面，部分投資者因黃金交易擁擠而轉向白銀作為替代避險工具。

Gavekal Research 合夥人 Louis-Vincent Gave 強調，白銀市場規模小，對美元波動更敏感，「除非聯準會轉鷹或美元大漲，否則漲勢難停」。

Sprott 資管公司策略師 Paul Wong 認為，若銀價站穩 50 美元，恐預示著市場正重新評估白銀的價值儲存功能。

鈀金的強勢則源自貴金屬族群整體動能傳導。作為汽車廢氣催化劑關鍵材料，鈀金周三飆漲近 10%，創 14 個月新高，過去一個月漲超 20%，今年來累計走漲近 49%。儘管價格仍不足歷史高點 3400 美元的一半，但跟隨黃金白銀的補漲趨勢顯著，反映避險資金正從貴金屬龍頭向鉑族金屬擴散。

從黃金的避險錨定，到白銀的工業屬性與市場投資力道，再到鈀金的補漲跟進，貴金屬市場的沸騰，本質是全球風險清單拉長下的資產再定價。