劍指無人機供應鏈！美國將16家陸電子零件經銷商+香港3地址列實體清單 艾睿2子公司中招

2025-10-09

美國商務部工業與安全局 (BIS) 周三 (8 日) 修訂《出口管理條例》（EAR），以「違反國安或外交政策利益」為由，將中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國的 26 個實體及 3 個地址新增至實體清單，其中 16 家中國實體及 3 個香港地址因涉及電子零件分銷及無人機貿易被重點列入，引發關注。

劍指無人機供應鏈！美國將16家陸電子零件分銷商+香港3地址列實體清單 艾睿2子公司中招（圖：Shutterstock）

BIS 指出，此次調整核心目標是打擊為特定代理組織 (YL) 及其關聯方採購美國原產電子零件的中間商網絡，相關實體多活躍於中國及香港，從事分銷、技術與物流業務。

3 個被列入的香港地址均跟先前遭美國海外資產管制辦公室 (OFAC) 制裁的 YL 電子供應網絡有直接關聯。

值得注意的，艾睿電子 (Arrow) 旗下兩家中國子公司艾睿中國電子貿易有限公司、艾睿電子 (香港) 有限公司亦在名單中，BIS 指控其為 YL 獲取美國產電子零件「提供了關鍵便利」。

16 家被列入清單的中國實體涵蓋電子科技、起重設備、電力控制等多個領域，包括北京凱文斯科技、甘肅水利起重設備、上海皕科電子等，3 個香港地址分別位於元朗、旺角等商業區。

BIS 指出，今後在這 3 個香港地址註冊或經營的實體，若涉及 EAR 管轄物出口，將自「拒絕」審查政策。

此次修訂自周三起生效，明確規定在生效前已啟運的貨物，若能在 11 月 7 日前完成出口、再出口或境內轉移，仍可適用原有許可例外，而 11 月 7 日之後所有與清單實體、地址相關的交易均需嚴格申請許可。

分析指出，BIS 此次行動延續了無人機供應鏈的針對性管控，透過「斷鍊」中間商遏制特定代理組織的美國技術取得能力。