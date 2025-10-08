鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 02:30

紐約聯邦準備銀行 (NY Fed) 周二 (7 日) 公布最新調查顯示，美國消費者對未來一年的通膨預期上升，低收入與教育程度較低的家庭感受到最大壓力，反映價格上漲負擔分布不均。這樣的結果凸顯，在通膨壓力未減的情況下，聯準會 (Fed) 即使面對就業市場降溫，仍難以大幅調降利率，政策選擇陷入進退兩難。

紐約聯準銀行調查：通膨壓力升溫 Fed政策進退兩難(圖：REUTERS/TPG)

調查指出，9 月消費者對未來一年物價的漲幅預期升至 3.4%，高於 8 月的 3.2%。上升最顯著的是年收入低於 5 萬美元，以及僅具高中學歷的群體。對未來五年的通膨預期也從 2.9% 微升至 3%，三年期則維持在 3% 不變。

這份報告受到 Fed 密切留意。官員正試圖判斷，目前因關稅帶來的價格壓力究竟是一次性調整，還是將引發更持久的通膨衝擊。Fed 上月已降息 1 碼 (25 個基點)，並顯示多數決策者傾向年底前再降兩次。然而，也有部分官員表態謹慎，認為核心通膨率仍比 2% 目標高出約 1 個百分點，不宜過快寬鬆。

調查同時顯示，就業市場信心持續惡化。受訪者認為未來 12 個月內失業的機率上升，對整體失業率的預期也走高。不過，9 月對於「在三個月內找到新工作的機會」的看法略有回升，此前 8 月曾創下最大單月跌幅。

至於家庭財務狀況，回應呈現分歧。認為自己比去年更好的受訪者比例增加，但認為未來一年會惡化的人數也同步上升，顯示在高通膨與經濟不確定性下，消費者對前景意見分歧。