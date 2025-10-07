鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-07 12:07

‌



美國晶片大廠超微 (AMD-US) 與 Open AI 達成晶片供應協議，激勵 AMD 股價 6 日飆漲近 24%；而特斯拉 (TSLA-US) 股價也大漲 5%，再創今年新高。台股今 (7) 日開盤，相關美股 ETF 表現亮眼，其中主動中信 ARK 創新 (00983A-TW) 前十大成分股就包含特斯拉與超微，受此激勵開盤大漲逾 2%，突破 13 元大關，再創掛牌以來新高。

〈焦點股〉AMD狂飆近24%+特斯拉雙題材點火 00983A漲破13元再創掛牌新高。(圖:shutterstock)

特斯拉電動車第三季交付量創下 49.7 萬輛的歷史新高，超越市場預期的 44.3 萬輛。中國信託投信表示，儘管特斯拉第三季銷量回升主要受惠於補貼政策，但接下來的新產品線有望直接解決市場對價格和性能的雙重需求，為未來銷量帶來額外助力。無論是呼聲極高的親民版 Model Y，或是令人熱血沸騰的新一代電動跑車 Roadster，都可望為特斯拉注入新一波成長動能。

‌



至於昨日的重磅消息是，AMD 向 Open AI 發行了 1.6 億股普通股認股權證，最終 Open AI 預計將獲得 AMD 約 10% 的股權。中國信託投信指出，這項深度綁定的盟友關係，不僅是對 AMD 技術實力的最高肯定，更預示著兩大 AI 巨頭在未來 AI 賽道上的共同成長與協同創新。

特斯拉為 00983A 第一大持股；超微則為 00983A 第十大持股。受這兩家公司股票狂飆激勵，00983A 開盤即漲破 13 元關卡，在美股 ETF 中表現優異。00983A 經理人唐祖蔭表示，主動式 ETF 的優勢，是能夠在市場最前沿，迅速捕捉並押注那些具備長期顛覆潛力的公司。