〈焦點股〉台股2萬7達陣！主動式ETF氣勢如虹 00981A再創歷史新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
台積電 (2330-TW) 今 (7) 日開盤便衝上 1435 元新高價，帶動台股無懼連假魔咒，開盤便強勢攻上 2 萬 7 千點大關，最高一度來到 27234.74 點。近來討論熱度相當高的台股主動式 ETF 更是氣勢如虹，表現最亮眼的就屬統一 00981A，開盤立即突破前高價位，最高衝上 14.31 元，令持有 00981A 的 11 萬名投資人樂開懷。
AI 熱潮持續延燒，周一美股台積電 ADR 大漲 3.49%，力助台積電現貨今天開盤便攀上 1435 元史上新高價，台股加權指數盤中一度大漲 400 多點。台股主動式 ETF 也沒有辜負投資人期待，主動統一台股增長 (00981A-TW) 盤中最高來到 14.31 元，再度刷新台股主動式 ETF 歷史最高價紀錄。
同步攀高的還有主動野村臺灣優選 (00980A-TW)，盤中股價最高來到 14.1 元；主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 盤中股價站上 13.48 元；主動野村台灣 50(00985A-TW) 盤中股價衝上 11.98 元；主動安聯台灣高息 (00984A-TW) 盤中股價也來到 10.57 元，主動式台股 ETF 百花齊放。
主動統一台股增長 ETF 基金經理人陳釧瑤表示，依照最新點陣圖來看，今年尚有 2 碼降息空間，市場有望延續聯準會降息資金行情；且美聯準會預估美國 2025~2027 年經濟成長率保持溫和增長，有利股市表現。台灣大型權值股財報有望保持強勁成長，加上降息循環利多，台股後市仍不看淡。展望後市，看好族群包括半導體先進製程相關 (封裝、設備、材料)、電源、散熱、交換器、高速傳輸 (連接線 / 器)、光纖等。此外，亦關注低基期轉強族群，如記憶體、封測與蘋概股等。
台股主動式 ETF 10/07 盤中股價表現
|
代號
|
股票名稱
|
今日 (10/07) 盤中最高價
|
歷史最高收盤價
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
14.31 元
|
14.03 元
|
00980A
|
主動野村臺灣優選
|
14.1 元
|
13.91 元
|
00982A
|
主動群益台灣強棒
|
13.48 元
|
13.26 元
|
00985A
|
主動野村台灣 50
|
11.98 元
|
11.76 元
|
00984A
|
主動安聯台灣高息
|
10.57 元
|
10.52 元
資料來源：三竹股市、CMoney，統計期間為 2025/10/07。
