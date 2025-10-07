鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-07 15:09

中秋假期期間，市場預期高市早苗政策對日本戰略產業利多，以及 AMD 與 Open AI 宣布合作協議，推升台、日指標 ETF AI 成分股表現，今 (7) 日元大台灣 50(0050-TW)、元大日經 225(00661-TW) 強勢大漲，股價連袂改寫新高，00661 漲幅更居冠日本主題 ETF，而 0050 今年受益人快速成長，即將超越台積電總投資人數。

台日股市利多湧現！0050投資人數將超車台積電 00661改寫新高。（鉅亨網資料照）

現階段台、日股指標臺灣 50 指數、日經 225 指數均進入新高格局，法人指出，其中最大助力在於 AI 產業長線成長明確，重點企業高度參與晶片、資料中心、能源設備等 AI 基礎建設供應鏈，隨 AI 需求持續擴張，看好再有挑戰新高表現

法人指出，「早苗經濟學」被普遍視為安倍經濟學的繼承與深化版本，而更強調政府在戰略產業中的主導地位，因此將實質引導日股受惠於政策帶動。日經 225 指數目前主要成分股愛得萬測試 (Advantest)，東京電氣化學工業 (TDK) 近半年分別大漲 265%、94%。

台股部分，在資金集中流入主要權值股下，臺灣 50 指數領先大盤已成常態，近十年含息報酬率累積差距達近 100 個百分點，已成 ETF 投資人第一指名，且不僅是成長性，風險分散性更獲市場重視，今年以來 0050 與台積電的投資人數差異，已經從 4 月中的最多落後 80.4 萬人，快速縮小至 10/3 當周的 2.1 萬人，即將超越。

0050 今年更因調降費用率與股價分割，帶動市值型投資熱潮，佔據 ETF 市場於投資人數、規模、淨申購成長的冠軍寶座，近期規模更突破 7600 億元，超越安聯收益成長基金公布至八月底的 7560 億元，躍居境內、外規模最大基金。