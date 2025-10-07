台積電創1435元天價 ETF「含積量」成短線績效分水嶺
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國晶片大廠超微（AMD）宣布與 OpenAI 結盟，為半導體產業再添柴火。受此利多激勵，台積電 ADR 應聲大漲 3.49%，點燃台股多頭引擎。晶圓代工龍頭台積電（2330-TW）(TSM-US) 今（7）日開盤即勢如破竹，股價直衝 1435 元新天價，帶動加權指數續寫新高，盤中一度攻上 27166.35 點，「含積量」高的 ETF 成為盤面最大贏家。
台股上週五（3 日）收在 26761.06 點，周線連六紅，多頭氣勢如虹。台積電作為台股權值王，市值已達 36.31 兆元，成為推升大盤的絕對主力。法人指出，隨著台積電股價扶搖直上，台股 ETF 的「含積量」高低，已成為牽動短線績效的決勝關鍵。
根據 CMoney 統計，台股市場目前有高達 37 檔 ETF 持有台積電。在台積電領漲的格局下，傳統市值型 ETF 因「含積量」高，直接受惠。其中，富邦台 50（006208-TW）與元大台灣 50（0050-TW）的台積電權重分別高達 61.05% 及 60.95%，近一個月績效繳出 14.9% 及 14.8% 的亮麗成績單，凸顯在高價股領軍的行情中，高權重策略的爆發力。
儘管短線由高「含積量」ETF 拔得頭籌，從長期投資角度審視，ETF 的選股邏輯才是決定最終報酬的核心。市場上不少新型 ETF，雖台積電權重較低，但憑藉其獨特的因子選股或主題策略，長期績效絲毫不遜色。
以 FT 臺灣 Smart（00905-TW）為例，其台積電權重僅 32.38%，但今年以來績效高達 18%，證明優異的選股策略在多頭市場中，同樣能創造超額報酬。
00905 基金經理人王紹宇分析，AI 已是市場公認的主流趨勢，需求從雲端伺服器擴散至記憶體、AI PC 等邊緣應用，象徵 AI 技術正從概念走向「軟硬整合」的實質落地階段。
不過，他也提醒，台股目前本益比已處歷史相對高檔，市場對任何利空消息將更為敏感，後市恐呈現「緩漲急跌」格局。因此，投資人在此階段應採取「選股不選市」的核心策略，將資金聚焦於真正具備長期成長潛力的個股或 ETF。
法人建議，台積電帶動的 AI 行情銳不可當，投資人可透過 ETF 參與。短期操作可側重「含積量」高的產品，賺取趨勢財；但若以長線布局為考量，則應回歸 ETF 的選股機制，在傳統市值型與多元策略型產品之間進行合理配置，方能有效分散風險。
表：熱門台股市值型 ETF 台積電含量及績效（單位：元、％）
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價
|
台積電權重
|
今年以來績效
|
近 3 個月績效
|
近 1 個月績效
|
0050
|
元大台灣 50
|
60.1
|
60.95
|
--
|
21.5
|
14.8
|
006208
|
富邦台 50
|
140.4
|
61.05
|
23.1
|
21.3
|
14.9
|
0057
|
富邦摩台
|
176.4
|
56.31
|
22.3
|
21
|
13.4
|
00692
|
富邦公司治理
|
54.2
|
55.73
|
20.4
|
19.2
|
13.7
|
006203
|
元大 MSCI 台灣
|
109.2
|
56.21
|
18.6
|
20.1
|
13
|
00905
|
FT 臺灣 Smart
|
16.3
|
32.38
|
18
|
18.1
|
8.8
|
00922
|
國泰台灣領袖 50
|
25.3
|
41.00
|
16.2
|
19.2
|
12.4
|
00888
|
永豐台灣 ESG
|
19.2
|
31.51
|
15.5
|
17.9
|
12.5
|
00850
|
元大臺灣 ESG 永續
|
52.2
|
32.16
|
14.2
|
16.9
|
10.8
|
00938
|
凱基優選 30
|
16.2
|
36.02
|
12.8
|
10.8
|
7.3
|
00923
|
群益台 ESG 低碳 50
|
23.9
|
41.12
|
8.9
|
10.6
|
11.4
|
00912
|
中信臺灣智慧 50
|
20.6
|
34.03
|
6.2
|
11
|
8
|
009803
|
保德信市值動能 50
|
12.1
|
34.44
|
0
|
15.3
|
8.2
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.03
