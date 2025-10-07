鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-07 10:47

‌



美國晶片大廠超微（AMD）宣布與 OpenAI 結盟，為半導體產業再添柴火。受此利多激勵，台積電 ADR 應聲大漲 3.49%，點燃台股多頭引擎。晶圓代工龍頭台積電（2330-TW）(TSM-US) 今（7）日開盤即勢如破竹，股價直衝 1435 元新天價，帶動加權指數續寫新高，盤中一度攻上 27166.35 點，「含積量」高的 ETF 成為盤面最大贏家。

AI利多助攻 台積電創1435元天價 ETF「含積量」成短線績效分水嶺。（圖：shutterstock）

台股上週五（3 日）收在 26761.06 點，周線連六紅，多頭氣勢如虹。台積電作為台股權值王，市值已達 36.31 兆元，成為推升大盤的絕對主力。法人指出，隨著台積電股價扶搖直上，台股 ETF 的「含積量」高低，已成為牽動短線績效的決勝關鍵。

‌



根據 CMoney 統計，台股市場目前有高達 37 檔 ETF 持有台積電。在台積電領漲的格局下，傳統市值型 ETF 因「含積量」高，直接受惠。其中，富邦台 50（006208-TW）與元大台灣 50（0050-TW）的台積電權重分別高達 61.05% 及 60.95%，近一個月績效繳出 14.9% 及 14.8% 的亮麗成績單，凸顯在高價股領軍的行情中，高權重策略的爆發力。

儘管短線由高「含積量」ETF 拔得頭籌，從長期投資角度審視，ETF 的選股邏輯才是決定最終報酬的核心。市場上不少新型 ETF，雖台積電權重較低，但憑藉其獨特的因子選股或主題策略，長期績效絲毫不遜色。

以 FT 臺灣 Smart（00905-TW）為例，其台積電權重僅 32.38%，但今年以來績效高達 18%，證明優異的選股策略在多頭市場中，同樣能創造超額報酬。

00905 基金經理人王紹宇分析，AI 已是市場公認的主流趨勢，需求從雲端伺服器擴散至記憶體、AI PC 等邊緣應用，象徵 AI 技術正從概念走向「軟硬整合」的實質落地階段。

不過，他也提醒，台股目前本益比已處歷史相對高檔，市場對任何利空消息將更為敏感，後市恐呈現「緩漲急跌」格局。因此，投資人在此階段應採取「選股不選市」的核心策略，將資金聚焦於真正具備長期成長潛力的個股或 ETF。

法人建議，台積電帶動的 AI 行情銳不可當，投資人可透過 ETF 參與。短期操作可側重「含積量」高的產品，賺取趨勢財；但若以長線布局為考量，則應回歸 ETF 的選股機制，在傳統市值型與多元策略型產品之間進行合理配置，方能有效分散風險。

表：熱門台股市值型 ETF 台積電含量及績效（單位：元、％）

代號 股票名稱 收盤價 台積電權重 今年以來績效 近 3 個月績效 近 1 個月績效 0050 元大台灣 50 60.1 60.95 -- 21.5 14.8 006208 富邦台 50 140.4 61.05 23.1 21.3 14.9 0057 富邦摩台 176.4 56.31 22.3 21 13.4 00692 富邦公司治理 54.2 55.73 20.4 19.2 13.7 006203 元大 MSCI 台灣 109.2 56.21 18.6 20.1 13 00905 FT 臺灣 Smart 16.3 32.38 18 18.1 8.8 00922 國泰台灣領袖 50 25.3 41.00 16.2 19.2 12.4 00888 永豐台灣 ESG 19.2 31.51 15.5 17.9 12.5 00850 元大臺灣 ESG 永續 52.2 32.16 14.2 16.9 10.8 00938 凱基優選 30 16.2 36.02 12.8 10.8 7.3 00923 群益台 ESG 低碳 50 23.9 41.12 8.9 10.6 11.4 00912 中信臺灣智慧 50 20.6 34.03 6.2 11 8 009803 保德信市值動能 50 12.1 34.44 0 15.3 8.2