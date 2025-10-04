鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-04 10:14

比特幣近期突破 12 萬美元大關，市場情緒高漲，富豪與企業持續加碼，就連蘋果執行長庫克也透露持有比特幣及以太幣，進一步推升加密貨幣市場信心，不過比特幣市占率卻從 65% 下降至 60%，國泰數位支付服務 (00909-TW) 基金經理人楊庭杰指出，主因以太幣市值快速上升，形成競爭態勢，由於挖礦獎勵減半，原本的企業逐漸轉型，將算力出租給 AI 公司，帶動「算力出租概念股」與持有虛擬貨幣的企業股價強勢上漲，連帶使布局相關個股的 ETF 成為市場焦點。

比特幣站上12萬美元！00909搭上AI算力出租熱潮 今年低點以來噴漲逾1倍。(圖:shutterstock)

00909 3 日市價大漲 2.61%，盤中最高來到 44.77 元，終場收在 44.76 元，均創歷史新高，單周累計漲幅達 8.38%，成為本周最夯的海外 ETF 之一。

00909 今年受惠旗下成分股 ROBINHOOD 納入美國主要指數，又搭上穩定幣浪潮，屢次成為市場焦點，如今持有算力出租業務相關業務比重逾 20%，包括 Iris Energy、Core Scientific、Riot Platforms、Applied Digital、Hut8 Mining 等皆為成分股，再度搭上 AI 浪潮，若從今年 4/7 低點 20.85 元計算至 10/3 高點 44.77 元，累計漲幅高達 114.72%，不僅績效大勝台股 ETF，在海外股票 ETF 當中亦名列前茅。

全球科技產業正處於 AI 基建爆發期，機構法人預估，微軟、Google、Meta 與亞馬遜等四大雲端巨頭預計 2025 年資本支出將合計達 3510 億美元，年增率逾 40%，明 (2026) 年更有望達到 5000 億美元，創下歷史新高。

這場「算力軍備競賽」不僅重塑全球科技供應鏈，也為硬體、雲端、資料中心等相關企業創造龐大外溢效應，而原本從事挖礦的企業也逐漸將算力出租給 AI 公司，形成新的投資機會，相關概念股如 Iris Energy 漲勢猛烈，今年以來強漲近 350%，Applied Digital 漲幅也達 239%。