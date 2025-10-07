〈台股開盤〉AMD與OpenAI點燃AI行情 台積電領軍衝破27000點創高

AMD( AMD-US ) 與 OpenAI 達成晶片協議，再次點燃 AI 熱潮，加上台積電 ADR( TSM-US ) 昨 (6) 日漲 3.5%，衝破 300 美元，帶動台積電今 (7) 日衝上 1435 元創高，台股大漲逾 400 點，突破 27000 點關卡，最高漲至 27188.42 點，再創台股歷史新高，預估成交量 6900 億元。

AMD 與 OpenAI 達成晶片供應協議，帶動 AI 行情，包括 那斯達克 指數、 標普 500 指數 雙雙創下新高紀錄，也同步帶動台股今天表現。

美股四大指數方面，道瓊指數下跌 171.5 點或 0.14%，收 46694.97 點；那斯達克指數上漲 161.161 點或 0.71%，收 22941.667 點；S&P 500 指數上漲 24.49 點或 0.36%，收 6740.28 點；費城半導體指數上漲 190.316 點或 2.89%，收 6774.061 點。