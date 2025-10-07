search icon



〈台股開盤〉AMD與OpenAI點燃AI行情 台積電領軍衝破27000點創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


AMD(AMD-US) 與 OpenAI 達成晶片協議，再次點燃 AI 熱潮，加上台積電 ADR(TSM-US) 昨 (6) 日漲 3.5%，衝破 300 美元，帶動台積電今 (7) 日衝上 1435 元創高，台股大漲逾 400 點，突破 27000 點關卡，最高漲至 27188.42 點，再創台股歷史新高，預估成交量 6900 億元。 

cover image of news article
AMD與OpenAI點燃AI行情，台積電領軍台股衝破27000點創高。(圖：shutterstock)

AMD 與 OpenAI 達成晶片供應協議，帶動 AI 行情，包括那斯達克指數、標普 500 指數雙雙創下新高紀錄，也同步帶動台股今天表現。 


電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 以 1420 元開高走高，盤中最高漲至 1435 元，漲逾 2%，持續創高，鴻海 (2317-TW) 漲 0.88%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 漲勢凌厲，皆漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 更大漲逾半根停板，不過聯發科 (2454-TW) 則於平盤附近遊走。 

AI 族群今天紅通通，代工廠在廣達領軍下，英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 漲逾 1%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都上揚。另外，伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 大漲逾半根停板，散熱族群方面，雙鴻 (3324-TW) 漲逾 3%，尼得科超眾 (6230-TW) 與建準 (2421-TW) 也都都有 1 至 2% 的漲幅。 

倫敦金屬交易所 (LME)3 個月基本金屬期貨昨日多數下跌，而銅價雖在盤中寫下 16 個月以來新高後下滑，不過仍激勵線纜族群今天表現亮眼，華新 (1605-TW) 一度觸及漲停未鎖住，華榮 (1608-TW)、億泰 (1616-TW)、榮星 (1617-TW) 漲逾 4%，大亞 (1609-TW)、華電 (1603-TW)、宏泰 (1612-TW)、合機 (1618-TW) 都有 2 至 3% 的漲幅。 

美股四大指數方面，道瓊指數下跌 171.5 點或 0.14%，收 46694.97 點；那斯達克指數上漲 161.161 點或 0.71%，收 22941.667 點；S&P 500 指數上漲 24.49 點或 0.36%，收 6740.28 點；費城半導體指數上漲 190.316 點或 2.89%，收 6774.061 點。 

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數46694.97-0.14%
NASDAQ22941.67+0.71%
S&P 5006740.280.36%
費城半導體6774.062.89%
緯穎3460-0.14%
鴻海227+0.22%
台達電970+2.97%
廣達309.5+3.17%
日月光投控174.5+5.44%
聯發科1325+0.38%
英業達46.8+2.30%
仁寶33.1+3.28%
緯創154.5+0.65%
雙鴻912+2.13%
和碩72.4+1.26%
勤誠637+1.76%
尼得科超眾151.5+2.71%
建準129.5+0.78%
華新27.75+9.90%
華榮33.35+6.72%
億泰37.25+5.67%
榮星15.9+3.92%
大亞40.9+4.60%
華電39.8+2.31%
台積電1430+2.14%
宏泰38.95+3.59%
合機46+2.91%
超微半導體203.71+23.7%
台積電ADR302.4+3.49%

