2025-10-06

台股高點不設限，10 月首周強彈 1180.74 點，周線大漲 4.62%，再攀歷史新高 26761.06 點。投信法人表示，美國聯準會啟動寬鬆政策週期、增長企業獲利和經濟動能，有助多頭行情延續。有鑑於關稅影響放緩，在美股企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現，相關供應鏈與台股有望雨露均霑，而 AI 結構利基驅動成長引擎，亦抵銷部分負面干擾。

關稅壓力淡化＋AI革命方向不變 法人：台股Q4多頭行情有望續航。(鉅亨網資料照)

00984A 安聯台灣高息成長主動式 ETF 基金經理人施政廷表示，台股從第三季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第四季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI 是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險。

‌



展望第四季，安聯投信台股團隊表示，AI 長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但 AI 產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，2026 年企業獲利預期有上修趨勢，有望支撐第四季行情。在投資建議上，挾 AI 題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，盤面類股持續輪動，可留意 10 月中重要法說登場以及其對明年展望的看法勢將牽動市場氛圍。

PGIM 保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，從數據來看，進入第四季上漲機率明顯上升，自 2010 年統計以來，中秋過後台股表現漸入佳境，統計中秋後 20 日、後 40 日、後 60 日，上漲機率分別為 47%、60%、73%，平均漲幅 - 0.6%、0.3%、2.2%，顯見中秋後進入第四季旺季行情，多頭走勢鮮明；而今年中秋節落在 10 月，本月下半月尚有 IMF 年會、中國四中全會、FOMC 會議等重要活動。

廖炳焜認為，目前加權指數本益比超過 17 倍，指數漲多即為最大風險，而從籌碼面分析，融資餘額確實出現短期增速加快，雖會使盤勢震盪幅度將加大，但整體融資並未失控。不過因為國內外仍存在不確定因素干擾，且今年第三季行情不跌反漲，10 月指數仍有修正可能，預期屆時將會是長線另一波切入點。