〈焦點股〉華通Q3營收表現佳本季不淡 股價漲7.5%稱霸PCB族群

鉅亨網記者張欽發 台北


蘋果 iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 (2313-TW) 9 月營收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關且第四季不看淡，股價早盤漲幅超過 7%，最高達 81.6 元，漲幅稱霸 PCB 族群。

cover image of news article
〈焦點股〉華通Q3營收表現佳本季不淡 漲幅7.5%稱霸PCB族群。(鉅亨網記者張欽發攝)

華通 3 日獲外資回補 7830 張，爆量上漲收在 75.9 元，今天股價表現硬挺，最低 77.7 元最高達 81.6 元，上 漲 7.5%，股價站上所有均線。


華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%；1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。華通累計上半年營收 349.3 億元，毛利率 17.72%，稅後純益 21.45 億元，與 2024 年同期相當，每股純益 1.8 元，為華通近 20 年來同期次高。

華通目前進入蘋果旗艦手機板旺季且出貨量成長，同時，在低軌衛星 (LEO) 市場的高成長及躋身雲端服務供應商（CSP）AI  ASIC 供應鏈，都成重要題材。

 

華通營收泰國AICSP

