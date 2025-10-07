〈焦點股〉華通Q3營收表現佳本季不淡 股價漲7.5%稱霸PCB族群

蘋果 iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 (2313-TW) 9 月營收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關且第四季不看淡，股價早盤漲幅超過 7%，最高達 81.6 元，漲幅稱霸 PCB 族群。