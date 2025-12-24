鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 18:02

台股 2025 年封關倒數，今 (24) 日持續走揚挑戰歷史新高，主動式 ETF 漲幅、交易量居前，甫掛牌上市 3 天的新兵－主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 單日上漲逾 3% 表現最猛，主動復華未來 50(00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 均有 1% 以上漲幅，推升投資熱度。

元大 00990A 繼 22 日掛牌上漲 2.66%、23 日上漲 1% 後，24 日再大漲 3.06%，不僅股價上演掛牌行情，成交量也連續三日為全體 ETF 第一，為崛起中的主動 ETF 大增市場熱度。至於集中投資台股的 00981A、00991A 等主動式 ETF，今天漲勢均勝大盤，分別上漲 1.3%、1.9%。而主動群益科技創新 (00992A-TW) 預計 12 月 30 日掛牌上市。

法人分析，AI 產業成長性將反映在股價爆發力，潛在漲幅極具想像空間，是多頭行情中的領漲題材。相對於台股主動式 ETF 持股高度集中於電子硬體，00990A 主要投資美股，選股範圍更廣，且沒有漲跌幅限制，更有利表現主動選股優勢。

從最新持股明細來看，除了具代表性的 Nvidia、Alphabet、台積電，也涵蓋了近期最火熱的記憶體題材美光，以及高速傳輸解決方案 Lumentum、數位廣告平台 Applovin 等，呈現不同於被動指數的投資組合。

主動元大 AI 新經濟 ETF 研究團隊表示，AI 無疑是現階段科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了 AI 基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因 AI 賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

不過提醒投資人，AI 新經濟相關企業可能正處於成長初期，有產業變化快速或業務高度集中等風險，00990A 相對更適合能承受波動風險，且積極追求股價成長的投資人。