鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 12:30

根據《華爾街日報》週六（4 日）報導，人工智慧公司 OpenAI 執行長奧特曼（SamAltman）近期展開一場橫跨東亞與中東的全球募資與合作行動，尋求資金與製造夥伴，以滿足公司對運算能力日益增長的需求。

OpenAI鎖定台積電與鴻海！執行長奧特曼展開東亞募資合作之旅。(圖：Shutterstock)

據悉，自 9 月下旬以來，奧特曼已在台灣、南韓及日本展開一系列會談，與台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 、三星及 SK 海力士等主要供應商討論，爭取優先生產及供應 AI 晶片。

報導指出，奧特曼正積極敦促這些企業擴充產能，並將 OpenAI 的訂單列為優先處理。

本週稍早，三星與 SK 海力士已簽署意向書，同意向 OpenAI 資料中心供應記憶體晶片。

除了在東亞推動合作與產能擴充外，奧特曼也計劃前往阿拉伯聯合大公國與投資人會晤，以籌措資金，支援 OpenAI 的基礎設施擴張與研究發展。