鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 14:40

根據韓國媒體《dealsite.co.kr》報導，三星的 CMOS 感光元件（CIS）將重返蘋果 (AAPL-US) 供應鏈。蘋果對三星生產的 CIS 初始訂單量已由原先每月約 1,000 片晶圓提升至 4,000 片晶圓。

三星重返蘋果供應鏈！iPhone感光元件CIS訂單量增至每月4,000片。(圖：Shutterstock)

CIS 是智慧型手機相機模組的核心晶片，可將光線轉換為電子訊號並輸出影像。目前旗艦 iPhone 將配備一顆前置 CIS 與三顆後置 CIS，其中一顆後置鏡頭將由三星提供。

市場估算，此 CIS 產品不僅可能應用於新款 iPhone，也將涵蓋仍在銷售的舊款機型，潛在需求量約達 2 億顆。以 12 吋晶圓、80% 良率推算，蘋果目前對三星的訂單僅約占最大需求的 20%。

然而，三星原本規劃於 2026 年 3 月啟動量產，但最新評估顯示可能推遲至 2026 年底或 2027 年初。

由於這是三星十年來首次重返蘋果 CIS 供應鏈，市場普遍認為三星為符合 iPhone 嚴格規格採取更謹慎策略，因此最快要到明年底，才能對三星營收帶來實質助力。

三星供應延遲，也代表「iPhone 18 系列對三星的助力」不會立即顯現。據了解，蘋果計畫於 2026 年下半年推出 iPhone 18 Air、Pro 與 Pro Max 高階機型，基礎與入門款則預計在 2027 年初上市。

若三星能按原訂時程出貨，其 CIS 本可進入 iPhone 18 首批量產，但隨著時程延後，實際應用可能落在後期擴產階段，甚至要到 iPhone 19 才會廣泛使用。

市場原本預期三星可能憑藉率先量產的 2 億畫素技術，搶先索尼 (SONY-US) 取得蘋果採用。

但業內人士指出：「三星目前正為蘋果開發一款 5,000 萬畫素 CIS 產品，蘋果更重視穩定性，而非短期推出新技術。」他並補充，未來擴展至 2 億畫素技術不會有重大技術困難。

雖然在低光源拍攝表現上，三星仍被認為落後索尼，但其在畫素技術方面具備優勢。早在 2021 年，三星便透過 ISOCELL 品牌率先實現 2 億畫素解析度，並應用於自家 Galaxy 手機。