鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-04 14:00

‌



隨著 OpenAI 的影片剪輯應用程式 Sora 在美國 App Store 獲得熱烈反應，登上排行榜首位，Google(GOOGL-US) 可能正計畫為自家 Gemini AI 應用程式進行全新改版。

Google挑戰OpenAI Sora！傳Gemini AI將進行這些「改版」。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，這次改版將把原本的聊天機器人風格轉向可滑動主頁面的設計，搭配建議提示與引人注目的圖片，提升使用者的互動與視覺體驗。

‌



這項改版動向最早在 Gemini Android 版本中被發現，但尚未正式對外發布。

透過對程式碼的分析，逆向工程師成功啟用了新的首頁介面。新介面將「創建圖像」或「深度研究」等快捷功能按鈕置於螢幕上方，緊接著是一個可滑動的提示主頁面。

在示例中，主頁面提供許多有趣的操作提示，例如「將我傳送到外太空」、「給我一個復古或垃圾搖滾風格」或「把我的畫變成故事書」等。

其他色彩繽紛的提示則建議不同的 AI 使用方式，如「與 Live 一起即時集思廣益」或「發送每日新聞摘要」。

透過這些具體提示，使用者能快速掌握 Gemini AI 的功能，無需自行摸索，並讓應用程式在視覺上更具吸引力。

若這次改版對公眾開放，將使 Gemini 應用程式在視覺和功能上更具吸引力，也有助於 Google 在 AI 應用市場上與 OpenAI 的競爭。

相較於 ChatGPT 相對簡潔的介面，Gemini AI 的新設計可直接激發使用者操作靈感。再加上 Google 最新的 AI 影像模型 Nano Banana 曾幫助 Gemini 在 9 月登上 App Store 排行榜前列，這次改版將進一步提升使用者黏著度。