鉅亨網新聞中心 2025-10-04 18:00

隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，當被問及若自己的工作被 AI 取代了他會怎麼辦時，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）出人意料地回答：「當農夫。」

OpenAI奧特曼談AI取代工作：我想去當農夫。(圖：Shutterstock)

奧特曼解釋，自己確實相信未來某一天，AI 可能會成為比他更優秀的 OpenAI 執行長，而這正是 OpenAI 持續努力的方向。如果 AI 真能勝任這項工作，對他而言將是一件值得慶幸的事。

奧特曼表示，即便 AI 接手部分工作，他仍可在 OpenAI 擔任其他角色。他坦言，過去十年承受了極大的壓力，工作量繁重。除了工作外，他還擁有一塊農場，經常前往農場放鬆，享受那裡的慢節奏與不同於日常的生活方式。

談到 AI 的影響，外界普遍關注它是否會取代人類工作，以及 AI 創造的職位是否能抵消被取代的工作。

對此，奧特曼認為，短期來看，AI 確實可能取代大量工作崗位；但從長期角度來看，如同歷次技術革命，人類總能找到全新的工作機會。

他強調：「我相信人類對『創造價值』、『幫助他人』、『融入社會』的渴望是無限的。」

奧特曼指出，每次技術革新初期，總有人擔心「我們以後都沒工作了」，但歷史證明，這種擔憂多半只是想像力的局限。

雖然 AI 觸及人類核心的智力能力，但人類天生關注彼此，而非「機器世界」。