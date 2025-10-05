輝達與富士通兩大巨頭牽手！加速AI基礎設施建設、打造智慧機器人與創新應用

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 10:00

週五（3 日），輝達 (NVDA-US) 與資訊通訊技術巨頭富士通達成合作協議，雙方將在人工智慧（AI）領域展開深入合作，利用輝達的計算晶片技術，開發智慧機器人及各類創新 AI 應用。富士通成立於 1935 年 6 月，總部位於日本，全球員工約 11.3 萬人。

輝達與富士通兩大巨頭牽手。(圖：Shutterstock)

據了解，輝達與富士通將聯手打造 AI 基礎設施，旨在支撐未來各類 AI 應用，涵蓋醫療健康、製造業、環境保護、下一代計算技術及客戶服務等領域。雙方計劃在 2030 年前完成日本的基礎設施建設。

(圖：Shutterstock)

該基礎設施初期將針對日本市場量身打造，充分發揮富士通在日本多年營運經驗；未來則計劃逐步擴展至全球，並採用輝達的 GPU 晶片。

輝達執行長黃仁勳表示：「人工智慧產業革命已全面展開。在日本乃至全球，建立能支撐這場革命的基礎設施至關重要。」

全球 AI 基礎建設加速 發展競爭白熱化

近年來，全球 AI 基礎設施建設正快速推進。

9 月 22 日，輝達宣布計劃向 OpenAI 投資 1000 億美元，雙方簽署意向書，建立具有里程碑意義的戰略合作夥伴關係，共建大規模數據中心。

OpenAI 將部署至少 10GW 的輝達系統，用於訓練與運行下一代 AI 模型，以推進超級智慧開發，打造全球最先進的 AI 基礎設施。

9 月 23 日，OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 及軟銀也宣布，將在美國新建五座人工智慧數據中心，分布於德州、新墨西哥州及俄亥俄州，作為「星際之門」項目的一部分。

據悉，這五座數據中心，加上德州阿比林市的數據中心，以及與美國雲端公司 CoreWeave 合作的其他項目，未來三年內規劃功率容量接近 7 吉瓦，總投資額超過 4000 億美元。

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）表示：「我們非常興奮能在美國建設如此大規模的 AI 項目，希望能扭轉其他國家在晶片和新能源建設上的領先速度。」

與此同時，9 月 24 日，阿里巴巴 (09988-HK) 執行長及阿里雲智能集團董事長兼執行長吳泳銘表示，為了實現全面超越人類的超級人工智慧（ASI），阿里巴巴正積極推進三年 3800 億元的 AI 基礎設施建設計劃，並計劃持續追加投入。

亞洲 AI 布局加速 韓國加入全球競爭

除中國、日本與美國外，韓國亦在加快 AI 基礎設施建設。

10 月 1 日，三星、SK 集團與 OpenAI 宣布戰略合作，加入「星際之門」計劃，聚焦提升先進儲存晶片產能及擴大數據中心容量。

三星電子與 SK 海力士將加速生產高端 DRAM 晶圓，月產能目標達 90 萬片，以滿足 OpenAI 模型需求。