Fed降息+經濟看漲！非投等債華麗轉身 法人看後市將迎「黃金交叉」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-03 18:37

市場終於迎來美國聯準會（Fed）今年度的首次降息，這一舉措不僅再度開啟了寬鬆貨幣政策的大門，Fed 同時上調了對美國經濟的成長預估，為債市帶來實質的雙重利多。Fed 看好美國經濟表現強韌，將近三個年度的實質經濟成長率預估上調至 1.6%、1.8% 與 1.9%。這一積極信號對於非投資等級債（俗稱垃圾債或高收益債）而言，無疑是強心針。

Fed降息+看好經濟成長！非投等債大翻身 法人看後市將迎「黃金交叉」。（圖: shutterstock)）

富蘭克林證券投顧分析指出，在所有債券類別中，非投資等級債對經濟成長的受惠程度最高。其背後邏輯在於，經濟擴張代表企業營收及獲利能力增強，這能大幅降低企業的違約風險。歷史數據也印證了這一觀點：統計過去 30 年的資料顯示，當美國實質 GDP 成長率介於 1.5% 至 1.8% 時，美國非投資等級債的平均年報酬率高達 7.04%。這一表現明顯優於投資級債的 5.7% 以及公債的 4.97%，顯示出經濟溫和成長環境下，非投資等級債具有優越的超額報酬潛力

然而，這波降息並非毫無懸念的「全面放水」。富蘭克林證券投顧點出，雖然市場對降息的樂觀預期曾一度帶動美國十年期公債殖利率跌破 4%，但在降息決議公布後，殖利率反而有所彈升。這其實隱含了市場對「風險管理式降息」的疑慮。儘管就業市場鬆動為降息增添了空間，但美國的核心通膨數據仍在 3% 左右徘徊，距離聯準會設定的 2% 目標仍高出約一個百分點。加上貿易關稅等不確定因素對經濟的影響尚未完全顯現，投資人應對降息前景保持一份審慎。

在這樣的背景下，「精準持債、謹慎策略」成為關鍵。由於市場對降息路徑仍有分歧，長天期公債的波動性（或稱存續期風險）依然較高。因此，債市佈局策略宜優先靠攏存續期較短的非投資等級債。

歷史數據提供有力支持：統計自 2024 年 9 月聯準會首次降息至今的表現，美國各類債市中，存續期不到 3 年的非投資等級債以 7.88% 的漲幅領跑。這優於存續期近 7 年的投資級債（3.51%）與 10 年期以上投資級債（0.44%）的表現。至於存續期最長的 20 年期以上公債，由於對利率敏感度最高，則仍處於 - 6.22% 的負報酬困境。這清晰地表明，在不確定的降息初期，短存續期的非投資等級債成為最佳的避險與收益兼顧的選擇。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人 Glenn Waller 表示，支撐美國非投資等級公司債利差維持於歷史相對低檔的最強有力支柱，正是健康的企業基本面。

當前美國企業的資產負債表普遍良好，現金流充裕。這使得非投資等級債券發行人的違約風險處於可控範圍。目前，指數中信評等級達 BB 級以上的債券佔比已高於五成，處於歷史高檔水準，顯示整體信用品質持續優化。