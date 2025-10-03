鉅亨研報 2025-10-03 15:31

10/1

l 美國參議院召開「數字資產稅收聽證會」

l 20:15 美國 9 月 ADP 就業人數

l 22:00 美國 9 月 ISM 製造業 PMI

評論：這是非農就業數據的前哨戰。若 ADP 與 ISM 同時走強，市場會擔心聯準會降息時程可能被推遲，債券殖利率可能上升，科技成長股先受壓。

美股10月大事件！CPI、非農、FOMC、PCE公布時間表曝光！(圖:shutterstock)

10/3

l 20:30 美國 9 月非農就業數據

l 20:30 美國 9 月失業率

評論：這是 10 月第一個「會敲打市場」的大數據。若新增就業高於預期，市場降息希望後延，美股可能短線震盪；若大幅走弱，資金可能轉向防禦股與債券。

10/7

l 1:00 OpenAI 在舊金山舉行開發者大會

10/9

l 2:00 聯準會公布貨幣政策會議紀要

評論：這份紀要透露上次決策者內部對通膨與降息的爭論。

10/14

l 美國新一輪財報季開始，四大投行率先揭榜（花旗、摩根大通、高盛、富國銀行）

評論：金融業是景氣的「溫度計」。放款動能、壞帳準備、交易收入，會直接影響投資人對美國經濟的信心。若財報轉弱，市場可能加深對經濟放緩的擔憂。

10/15

l 20:30 美國 9 月 CPI

評論：全市場最關注的數據。若核心 CPI 降不下來，聯準會「長期維持高利率」的聲音會更大。反之，若數字意外放緩，科技股可能迎來反彈。