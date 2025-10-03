鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-03 17:32

‌



板卡廠麗臺 (2465-TW) 由於認列中國專案，9 月營收創歷史新高，卻未收到尾款出現呆帳。麗臺今 (3) 日公告，因應一筆中國移動通信集團（中國移動）的系統建置專案應收帳款尾款尚未收訖，麗臺上海已於今年 9 月認列相關營收，同時提列預期 5% 信用減損損失（人民幣 1,681 萬元，約新台幣 7170.44 萬元）。

麗臺9月營收創高卻遇呆帳 7170萬尾款未收訖認列損失。（圖：shutterstock）

麗臺表示，子公司麗臺上海於 2024 年參與中國移動的資料中心建置案，內容為 200 台 NVIDIA HGX A800 系統，總金額達人民幣 2.98 億元（未稅）。截至 2024 年 9 月，麗臺上海已收回 95% 的應收帳款並完成初步驗收，但中國移動至今仍未啟動最終驗收，導致剩餘 5% 尾款遲遲無法收回。

‌



為此，麗臺上海已於今年 9 月認列該專案扣除保固收入後的相關收入人民幣 2.79 億元，其餘人民幣 0.19 億元將帳列合約負債，預計在立帳後第 4 至第 5 年認列為保固收入。同時，麗臺上海就剩餘 5% 應收帳款，即人民幣約 1,681 萬元，提列了預期信用減損損失。

麗臺指出，此筆應收帳款減損，將使麗臺上海在 2025 年認列人民幣 2.79 億元收入後，扣除成本及預期信用損失人民幣 1681 萬元，預計將虧損人民幣約 1,134.6 萬元。至於合約負債部分，則將於 2028 年 4 月至 2030 年 3 月期間認列。

麗臺上海已於今年 8 月向中國移動發出律師函，主張中國移動的最終客戶已在今年 4 月將交付產品自行下架並遷移至其他場所，此行為應視為產生最終驗收的法律效果，要求中國移動履行責任義務支付尾款。