鉅亨研報 2025-12-30 15:24

外資休假氣氛濃，內資點火大盤週線翻紅；昇達科、萊德光電-KY處置期間強勢創高，短線追逐股都在這！？ (圖:shutterstock)

篩選邏輯為:

1. 週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。

2. 週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。

一、盤勢回顧

上週 (12/22~12/26) 市場迎聖誕行情，美國公告第三季 GDP 初值成長 4.3%，優於市場預期，三大指數在本周同步上漲，標普 500 指數再創新高，金價漲過 4500 美元，銅、銀等貴金屬也持續走強。

台股方面，本週加權指數收 28556.02 點，週上漲 3.10％、櫃買指數收 271.50 點，週上漲 3.37％，OTC 創近期波段高點。本周恰逢耶誕假期，外資休息由內資主導，因此指數成交量相較上周縮小，本週內資偏多看待，多數產業漲幅看俏。

強勢產業: 記憶體、PCB 材料、太陽能

弱勢產業: 無塵室、電子支付、自行車

本週關注重要產業動向：

1. 雲端大廠釋出 ASIC 封測訂單! 欣銓、力成將受惠

2. 多檔衛星概念股因漲幅過大進處置

3. 記憶體毛利率將超車台積電? 本週記憶體相關事件彙整

4. 中國 2026 年將啟動鋼鐵外銷減量 鋼價有撐

二、產業與個股動態

雲端大廠釋出 ASIC 封測訂單! 欣銓、力成受惠

Google、Meta 等雲端大廠積極發展自研晶片，推升後段封測需求，然而，台積電、日月光等大廠封裝產能已被主要客戶鎖定，部分訂單外溢至其他封測廠，力成 (6239.TW) 為記憶體封裝龍頭，具備 DRAM 和 HBM 封裝成熟經驗、欣銓 (3264.TW) 過去為台積電委外測試夥伴，也有望受惠，其他封測廠如：南茂 (8150.TW)、華泰(2329.TW) 亦可能同步沾光，受此消息激勵，週五多數封測廠股價表現強勢。

多檔衛星概念股因漲幅過大進入處置

本週美股衛星題材在強漲後出現拉回，台股衛星概念股則多檔進入處置。

- 昇達科 (3491.TW): 處置期間 2025/12/18~2026/1/2，股價創高，處置期間漲幅 11.72％。

- 萊德光電 - KY(7717.TW): 處置期間 12/17~12/31，股價漲幅 13.55％，創上櫃後新高。

- 元晶 (6443.TW): 處置期間 12/17~12/31，股價漲幅 25.16％。

顯示台股衛星題材持續發酵，不過提醒投資人，處置期間流動性較差、搓合時間較長，須留意相關風險。

記憶體毛利率將超車台積電? 本週記憶體相關事件彙整。