鄉林北投建案「鄉林靜岡」案銷售近7成 將持續在雙北推案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-03 13:20

‌



鄉林建設 (5531-TW) 在台北市北投捷運復興崗站區推案總銷 10 億元的「鄉林靜岡」今 (3) 日正式公開，鄉林集團董事長賴正鎰說，鄉林到台北 10 幾年來都在北投、士林、中山三大行政區經營，北士科與關渡科技園區帶來就業紅利加上豐沛的醫療資源軸線與綠意環境，而「鄉林靜岡」案並已銷售 近 7 成。

鄉林集團董事長賴正鎰。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，賴正鎰說，鄉林將持續雙北市持續推案，預計將隨後推出萬華 2000 坪基地的都更，並在明年推出北新莊等地區個案，並將在台中持續購入建地。而今天公開的「鄉林靜岡」案並已銷售 近 7 成，預計在 1-2 個月內完銷。

‌



鄉林建設新案「鄉林靜岡」為合建案，位於中央北路三段，基地面積 350 坪，總戶數 60 戶，鄉林可分得 30 戶，分回總銷約 10 億元。距離復興崗捷運站僅 200 公尺，步行 3 分鐘可到，主力規劃 20-38 坪兩房與三房產品，專為工程師、醫師及換屋族設計。

鄉林在北士科生活圈深耕長達 20 年來，已經先後推出 8 建案，從士林區劍潭站附近的「鄉林層峰」、士林區基河路「鄉林陽明」、中山區南京東路「鄉林京華」、士林區社子「鄉林左岸」、北投區行義路「鄉林大境」、新北投「鄉林玉川」、士林區中山路「鄉林士林官邸」、中山區吉林路「鄉林中山賦」，如今再由第 9 個新案 -- 北投復興崗站「鄉林靜岡」來承接區域新價值。

根據台北市政府民政局統計，北投區家戶數年增率 1.3%，爲全市第二；不動產交易資料也顯示，去年交易量年增率更高達 17.6%，居台北市之冠。平均房價也從 60-70 萬元 / 坪，上漲至 80-100 萬元，捷運沿線新案更突破 130 萬元。

賴正鎰說，北士科園區預估帶來 12-15 萬就業人口，輝達台灣總部落腳北士科後，人口數將不只這樣，未來捷運淡水線沿線成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好 2-3 房中小宅，總價 2,000-3,300 萬元，剛性需求穩健。尤其是北投、大屯山系與關渡平原的自然資源，加上紅線捷運與洲美快速道路的交通優勢，將會是台北市未來 5 年的房市推案焦點區域。

觀察最近政府陸續鬆開水龍頭的效應，賴正鎰表指出，自從新青安房貸水龍頭打開後，現在來客量已回復到原本的 6-7 成，成交量也有放大現象，期待政策可以持續鬆開水龍頭，並且去年九月第七波管制前簽約的預售屋可不溯及既往，第二、第三戶貸款成數微幅打開，讓市場交易趨於健康正常。