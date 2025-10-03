華爾街策略師：政府關門不影響股市 標普500年底前至少上看7000點
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (2 日) 報導，Fundstrat Global Advisors 研究主管 Tom Lee 認為，政府關門不會破壞股市年底前的漲勢。他預測標普 500 指數年底前將至少達到 7000 點，且有進一步上漲空間。
Lee 認為，聯邦機構暫停發布經濟數據只是「次要問題」，過去政府關門對股市幾乎沒有持久影響。
「我們不會因為政府關門而看跌，」Lee 周四在給客戶的報告中寫道。「如果股市下跌，我們會逢低買入。」
標普 500 今年漲 14%
標普 500 指數自 4 月低點以來已飆升近 40%，重返歷史高點，2025 年迄今漲幅達 14%。
許多華爾街人士認為政府關門時間長短很重要，因為比正常時間更長的停擺可能給本已脆弱的經濟帶來壓力，並對已接近歷史高點的股市帶來壓力。
季節性因素支撐股市
Lee 指出，季節性強勁走勢是未來股市的主要驅動力。他表示，自 1950 年以來，標普 500 指數第四季中位數漲幅為 4.9%，上漲機率達 81%。
Lee 也強調 1998 年與 2024 年的相似之處。當時聯準會在 9 月降息，這兩年第四季標普 500 指數平均上漲 13.8%。2025 年聯準會同樣於 9 月降息，若歷史模式重演，若這種模式重演，標普 500 指數可能升至 7750 點。
「目前正出現強勁的季節性順風，鑑於聯準會立場鴿派，上漲空間更大，」他說。
