國際金市上月延續「史詩級」漲勢，季度漲幅創下 40 餘年新高，市場對金價衝擊每盎司 4000 美元的預期持續升溫。儘管短期動能可能因獲利回吐放緩，但分析師認為，高金價的可持續性及進一步上行空間仍值得期待。

仍被嚴重低估！道富銀行：黃金價格衝破4000美元只是時間問題（圖：Shutterstock）

道富投資管理公司黃金策略主管 Aakash Doshi 指出，過去三個月金價上漲近 17%，為 1982 年第二季以來最佳季度表現，今年迄今累計漲幅達 47%，更是 1979 年以來最強勁的年度漲勢。

9 月成為黃金投資需求的爆發時間點，全球最大黃金 ETF—SPDR 黃金 ETF(GLD-US) 當月增持 35.2 噸黃金，其中 9 月 19 日單日流入 18.9 噸，創有紀錄以來的最大單日增幅紀錄。

儘管需求火爆，Doshi 強調 SPDR 黃金 ETF 的持有量仍遠低於 2020 年新冠疫情期間的高點，這意味著黃金尚未被市場「超配」。「本輪漲勢的核心是『害怕錯過』(FOMO) 情緒的釋放，年初時 GLD 還在經歷資金外流，如今隨著市場風險升溫，投資者才逐步意識到黃金的配置價值。」

對於高金價的支撐邏輯，Doshi 認為聯準會 (Fed) 寬鬆週期是關鍵。當前美債市場呈現「多頭市場陡峭化」，短期利率因政策放寬下降，而長期殖利率維持高位，這種環境正削弱美元走勢，為黃金創造新的上漲動力。此外，儘管美國和全球經濟衰退風險仍低，但經濟放緩的預期加上股市估值處於歷史高位，讓黃金作為「避險保險」的吸引力持續上升。

Doshi 說：「下降的利率支撐著股市，但經濟不確定性仍在，黃金的配置需求不會消失。」

儘管 Doshi 預估年底前投資需求將保持穩定，但速度將較 9 月放緩。他提醒，金價恐出現短期波動，新的支撐價位在 3500 美元，逢低買進的動能將持續。