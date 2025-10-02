13.7兆！全球前十大主權財富基金挪威1.74兆美元居冠 接下來都亞洲中東國家天下

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-02 12:46

‌



最新數據顯示，全球主權財富基金總規模已逼近 13.7 兆美元，其中前十名管理資產佔比超過七成，亞洲與中東國家在其中佔據絕對主導地位。

13.7兆！全球前十大主權財富基金挪威1.74兆居冠 接下來都亞洲中東國家天下（圖：Shutterstock）

主權財富基金作為國家財富管理的「超級工具箱」，正以兆美元級的資本力量重塑全球金融格局。這類由國家主導的投資基金，透過石油收入、貿易順差或外匯存底等盈餘資金，在全球配置股票、房地產、基礎建設等資產，既為國家累積長期財富，也成為經濟多元化的重要推手。

‌



挪威政府全球退休基金以 1.74 兆美元資產穩居全球首位，由挪威銀行投資管理部 (Norges Bank Investment Management) 負責管理。這個 1990 年成立的「石油財富轉換器」，將挪威海上石油收入轉化為全球 8500 餘家企業的投資組合，涵蓋蘋果、微軟等科技巨頭。挪威政府全球退休基金嚴格遵循道德投資準則，明確排除菸草、高污染企業，成為永續投資的標竿。

中國的兩大主力基金緊隨其後，分別是成立於 2007 年的中國投資有限責任公司 (1.33 兆美元) 和未公佈成立時間的國家外匯管理局投資公司(1.09 兆美元)，二者合計管理超 2.4 兆美元資產，正以年均兩位數增速向榜首逼近。前者聚焦全球金融市場，持有銀行、能源等領域核心資產，外管局投資公司則肩負外匯存底保值與人民幣匯率穩定的雙重使命，堪稱中國金融安全的「壓艙石」。

中東國家憑藉石油財富積累，在主權基金領域形成群聚優勢。阿布達比投資局 (1.06 兆美元) 與科威特投資局 (1.03 兆美元) 分居四、五名，分別依托阿拉伯聯合大公國、科威特的石油盈餘，建構起覆蓋股票、私募股權的全球化投資網絡，其中科威特投資局更是全球歷史最悠久的此類基金，自 1953 年起便為國民儲備「未來基金」。

沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 則以 9300 億美元資產躋身全球前六名，且擴張勢頭迅猛，預計短期內將突破 1 兆美元大關，成立 50 餘年的 PIF 正透過投資科技、運動、全球基建，強力支撐沙烏地阿拉伯「2030 願景」的經濟多元化轉型。

值得關注的是，非資源依賴型國家的基金正打破傳統格局。新加坡政府投資公司以 8008 億美元位列第七，透過管理外匯儲備，在 40 餘國佈局房地產與私募股權，為城市國家構築抗風險能力。

排名第八的則是印尼國家投資管理局，雖成立較晚，但 6000 億美元資產規模聚焦基礎建設與數位經濟，吸引外資助力經濟轉型，卡達投資局則以 5260.5 億美元排名第九。

香港金融管理局投資組合則以 5143.5 億美元擠進前十，以維護港元穩定為核心，在全球金融市場扮演「流動性調節器」角色。

目前，全球前十大主權財富基金中，亞洲佔 5 席、中東佔 4 席，歐洲僅挪威基金入圍卻獨佔鰲頭。這些基金的投資偏好各異，挪威專注於永續性，中東聚焦轉型，亞洲兼顧安全與成長。