2025-10-02

輝達 (NVDA-US) 在機器人學習大會（Conference on Robot Learning, CoRL）上發布了一系列重量級的開源技術，為全球機器人研發社群帶來了前所未有的「全方位解決方案」（Full-Stack Package）。其中最受矚目的，是與 Google DeepMind、迪士尼研究院共同開發的 Newton 物理引擎，以及賦予機器人深度思考能力的 Isaac GR00T N1.6 基礎模型。

輝達釋出最強開源工具包 聯手谷歌、迪士尼 加速人形機器人革命。

輝達這套「全方位解決方案」旨在解決機器人開發者長久以來面臨的三大痛點：模擬環境的真實性、機器人的複雜推理能力，以及海量訓練資料的生成。目前，包括 Boston Dynamics、Figure AI 等頂尖機器人公司，以及史丹佛大學、蘇黎世聯邦理工學院等知名學術機構，都已開始採用這些前沿技術。

Newton 物理引擎：讓虛擬世界與現實無縫接軌

全球超過 25 萬名機器人開發者共同面臨一個核心挑戰：如何確保機器人在虛擬環境中學到的技能，能安全、可靠地轉移到複雜的現實世界？特別是對於關節結構複雜、平衡控制難度極高的人形機器人而言，現有的物理引擎已難以滿足需求。

輝達 Omniverse 與模擬技術副總裁 Rev Lebaredian 指出：「人形機器人是物理 AI 的下一個前沿領域，需要在不可預測的世界中進行推理、適應環境並安全行動。」

Newton 引擎的發布正是為了解決此一痛點。這個由 Linux 基金會管理的開源專案，基於輝達的 Warp 和 OpenUSD 框架建構，並採用 GPU 加速技術。Newton 最強大的功能在於能夠模擬極為複雜的機器人動作，例如在雪地或碎石路面上行走，以及操控杯子、水果等精細操作。

除了頂尖大學外，光輪智慧（Lightwheel Intelligence）與模擬引擎公司 Style3D 也加入了早期使用者行列，共同推動物理模擬技術的進步。

Isaac GR00T N1.6：賦予機器人「深度思考」的能力

要讓機器人理解「幫我拿杯水」這樣模糊、帶有常識性的指令，一直是機器人領域的難題。

輝達最新的 Isaac GR00T N1.6 開源模型，透過整合 Cosmos Reason 視覺語言模型，使機器人具備了接近人類的推理能力，該模型即將在 Hugging Face 平台上線。

GR00T N1.6 能夠運用已有的知識、常識和物理原理，將模糊指令轉化為可逐步執行的計畫。此外，它能讓機器人同步完成移動與物件操控，給予軀幹和手臂更大的活動自由度，甚至能推開較重的房門。

Cosmos Reason 目前下載量已突破一百萬次，穩居 Hugging Face 實體推理模型排行榜的龍頭。輝達也同時釋出了開源實體 AI 資料集，包含數千條合成及真實世界的軌跡資料，下載量已突破 480 萬次。AeiROBOT、Franka Robotics、LG Electronics 等業界領先製造商皆正在評估採用 Isaac GR00T N 系列模型。

為優化機器人訓練流程，輝達也發布了多項創新：

Isaac Lab 2.3 開發者預覽版： 此版本新增了靈巧抓取的工作流程，採用「自動化課程體系」，從簡單任務逐步提升難度，同時調整重力、摩擦力等參數，確保機器人能在不可預測的環境中掌握技能。Boston Dynamics 的 Atlas 機器人已透過此工作流程顯著提升操控能力。

Isaac Lab Arena： 與光輪智慧共同開發的開源策略評估框架，專用於大規模實驗與標準化測試，讓開發者能迅速進行複雜且大規模的評估，無需從零開始建構系統。

在硬體基礎架構方面，輝達也大力投入：

GB200 NVL72 機架式系統： 整合了 36 個 Grace CPU 和 72 個 Blackwell GPU，已獲各大雲端服務供應商採用。

Jetson Thor 晶片： 搭載 Blackwell GPU，能支援機器人運行多個 AI 工作流程，實現即時智慧互動。Figure AI、銀河通用（Galaxy Universal）、Google DeepMind、宇樹科技（Unitree Robotics）等合作夥伴已開始採用。

在 CoRL 收錄的學術論文中，近一半引用了輝達的相關技術，顯示輝達的 GPU、模擬框架與 CUDA 加速函式庫已成為機器人研究的核心工具。