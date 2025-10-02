政府停擺第二天 貝森特：GDP與勞動市場恐受創
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (2 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 警告，政府關門可能衝擊美國經濟成長與 GDP 表現。他表示，關閉政府並非討論問題的適當方式。目前華府兩黨尚未就持續決議達成共識。
貝森特在接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出，政府關門可能對美國經濟成長造成負面影響。「我們可能看到 GDP、經濟成長與美國勞動人口都受到打擊。」他說。
貝森特在政府關門第二天發表上述談話。目前共和黨與民主黨仍未就持續決議達成協議，無法讓政府支出與運作繼續進行。
美國經濟在今年初陷入困境後，過去兩季已呈現上升趨勢。第二季國內生產毛額（GDP）年化成長率達 3.8%，根據亞特蘭大聯邦儲備銀行追蹤數據，剛結束的第三季 GDP 預估也將維持相同成長率。
儘管過去政府關門對經濟成長影響有限，但長期停擺可能造成實質損害，特別是若美國總統川普真的永久解僱一大部分受影響的約 75 萬名聯邦員工。
當被問及川普是否考慮此舉，貝森特稱這是「談話重點」。他並批評民主黨參議院領袖 Chuck Schumer 與眾議院領袖 Hakeem Jeffries「軟弱、不知所措，不能代表美國人民，只會編造藉口」。
勞動市場是目前美國經濟最敏感的環節之一。根據 ADP 數據，9 月私部門就業人數減少 3.2 萬人，反映招聘放緩。職業介紹公司 Challenger, Gray & Christmas 周四的報告指出，今年宣布的裁員人數已達 2020 年新冠疫情以來最高水準。
