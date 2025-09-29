鉅亨網編輯林羿君 2025-09-29 06:00

著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。

機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂。(圖:shutterstock)

布魯克斯是 iRobot 的共同創辦人，並曾在麻省理工學院（MIT）工作數十年。他對於特斯拉 (TSLA-US) 和 Figure 等公司試圖透過讓機器人觀看人類執行任務的影片來培養靈巧度的做法，特別持懷疑態度。他在一篇新文章中，稱這種方法為「純粹的幻想」。

‌



問題何在？人類的手極其精密，含有大約一萬七千個專門的觸覺感受器，沒有任何機器人能接近這樣的水準。雖然機器學習已經徹底改變了語音識別和影像處理，但這些突破是建立在數十年來捕捉正確數據的既有技術基礎之上。

布魯克斯指出：「我們並沒有在觸覺數據方面建立起這樣的傳統。」

接著是安全性的問題。全尺寸的人形步行機器人需要投入巨大的能量來保持直立。一旦摔倒，就會變得危險。根據物理原理，一個體型是當前機器人兩倍的機器，其衝擊破壞力將會達到 8 倍。

布魯克斯預測，在 15 年內，真正成功的「人形」機器人實際上會配備輪子、多隻手臂和專門的感測器，徹底拋棄人類的外形。