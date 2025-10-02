鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-02 14:36

據《CBS News》報導，儘管美國總統川普推動的經濟政策旨在振興工業，但最新分析顯示，美國製造商今年以來已裁減了數千個工作崗位。

關稅、移民政策與自動化夾擊 美國製造業就業告急

根據美國進步中心 (CAP) 一份引用政府勞動數據的分析報告，美國製造業在今年 8 月減少了 12,000 個工作崗位，而自 4 月以來，製造業的總就業人數已縮減了 42,000 人。勞工部的數據也顯示，2025 年全年，美國製造業的就業人數總共減少了 33,000 人，其中大部分失業集中在汽車、家電和電子產品等耐用品製造公司。

CAP 這家無黨派政策研究機構，將就業下滑歸因於幾個關鍵因素：包括川普政府實施的高額關稅、對移民的強硬立場，以及一項由共和黨支持的稅收和支出法案。這一法案逐步取消了某些稅收抵免，對再生能源公司造成了傷害。

關稅政策引發的市場不確定性，是衝擊製造業的主要原因之一。川普總統在 4 月宣布對多國商品徵收關稅時，白宮曾表示此舉將透過減少貿易逆差來保護美國工人。然而，CAP 報告的作者之一、經濟學家 Sara Estep 指出，關稅的規模和範圍變動不定，使製造商陷入守勢。

她表示：「公司對正在發生的事情感到不確定… 這就是他們不招聘的原因。」

例如，農業設備巨頭 John Deere 便將銷售和利潤下滑歸咎於關稅，並因此產生了約 3 億美元的相關成本，同時在伊利諾州和愛荷華州的工廠裁員超過 200 人。同樣，汽車製造商在七月宣布裁員近 5,000 人，也部分歸因於關稅影響。

除了商業層面的不確定性，圍繞關稅的法律挑戰也讓企業難以規畫未來。雖然聯邦上訴法院八月裁定川普非法動用《國際緊急經濟權力法》徵收關稅，但川普已請求最高法院介入，這使得許多製造商在擴大員額方面猶豫不決。

EY-Parthenon 首席經濟學家 Gregory Daco 分析，採購經理們正承受著「成本上升和需求減少的雙重擠壓」，迫使他們精簡營運，只保留必要的人才。

與此同時，政府對移民的打壓也影響了製造業的勞動力供給。經濟學家 Daniel Altman 指出，移民是某些製造業重要的勞動力來源，切斷這一供給會促使企業加速轉向自動化。

近期，移民及海關執法局 (ICE) 在喬治亞州的現代汽車工廠拘留了 475 名涉嫌非法居留和工作的移民，顯示執法力度正在加強。

最後，除了川普政府的政策，自動化等長期因素也在持續改變製造業的就業結構。根據歷史數據，美國製造業的就業人數在過去 60 年，中一直處於下降趨勢。